Die Zeiten für Tech sind schwer und vor allem die unprofitablen Wachstumstitel hat es im vergangenen Jahr stark zerrissen. Doch diese fünf Werte bieten Wachstum und prognostizierbare Cashflows. Das könnten 5 Wachstumswerte für die Ewigkeit sein.

Anleger sind vor allem auf der Suche nach Aktien, die sie für immer im Portfolio behalten können. Das müssen nicht nur langweilige Value-Aktien sein, sondern auch Wachstumstitel haben das Potenzial auf ewig im Depot bleiben zu können. Vor allem dann, wenn sie über Jahre wachsen und sich im Kurs vervielfachen.

Die sogenannten Compounder werden dann zwar irgendwann Value-Titel, machen die Mehrheit der Kursperformance aber auf dem Weg dorthin. Diese Aktien sind Kandidaten für einen solchen Weg, denn vielleicht sind sie Wachstumswerte für die Ewigkeit:

Palo Alto Networks

Der erste Wert ist mit Palo Alto Networks weniger ein reiner Tech-Wert an sich, sondern einer der Schaufelhersteller für den Tech-Boom. Der globale Cybersicherheitsanbieter ist an der Börse nicht nur 40 Milliarden Euro wert, sondern sogar profitabel.

Konkret unterstützt das Unternehmen andere Firmen und Regierungen bei der Sicherung von Anwendungen, Netzwerken, Clouds und Geräten. Dabei baut man die Software nicht nur selbst, sondern bietet auch Implementierung, Wartung und Beratung an, was die besonders hochmargigen Bereiche des Unternehmens sind.

Microsoft

Deutlich größer dagegen, aber nicht wenig spannend ist dagegen Microsoft, welche gerade die Transformation zum Valuewert begonnen haben. Wer hier noch einsteigt, hat vor allem die Wachstumsfantasien durch Cloud & Co. gleichzeitig aber auch die Sicherheit stabiler Cashflows durch Produkte wie Office und Windows.

Allgemein ist Microsoft einer der weltweit wichtigsten Software-Anbieter und verbreitert sein Produktportfolio zusehens in die unterschiedlichsten Wachstumsmärkte. Inzwischen zahlt das Unternehmen sogar schon eine rasant wachsende Dividende.

Nvidia

In einem ganz ähnlichem Status befindet sich der Chip-Designer Nvidia. Das amerikanische Unternehmen hat den Markt für Halbleiter neu aufgerollt und ist einer der bedeutenden Player in diesem Sektor.

Es winken hier also stark wachsende, wenngleich auch relativ stabile Umsätze. Gleichzeitig kommen hier einige Fantasien wie zum Beispiel AI und vieles mehr zum Tragen, was dem Unternehmen eine rosige Zukunft als Growth-Company verspricht.

Cloudflare

In einem ganz anderem Wachstumsmarkt agiert dagegen Cloudflare. Der Software-as-a-Service Anbieter bietet vor allem Cloud- und Sicherheitslösungen für Unternehmen jeder Größe an. Vor allem hier winken nicht nur Wachstumspotenzial, sondern auch stabile Cashflows.

Unternehmen können zwar leicht Kosten einsparen, jedoch nicht im Bereich der Cyber-Sicherheit. Da schon 2/3 aller Unternehmen einmal von Cyber-Angriffen betroffen waren, überlegt man sich eher dreimal, das Software-Abo von Cloudflare zu kündigen.

Hubspot

Ein ähnlich zukunftsorientiertes Produkt bietet Hubspot an. Das amerikanische Unternehmen bietet anderen Firmen eine Cloud-basierte CRM-Plattform (Customer Relationship Management) an. Diese werden besonders gerne in den Bereichen Sales, Marketing und Content verwendet.

Als Software-as-a-Service Unternehmen winken auch hier gut prognostizierbare Umsätze mit der Aussicht auf weiteres Wachstum oder auch die Möglichkeit in einer Zeit wie jetzt die Preise ohne große Probleme anzuheben.

Vielleicht interessieren Sie sich auch für Value-Aktien oder Hochdividendenaktien.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia