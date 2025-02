In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat dieser Analyst bei einer bekannten Qualitätsaktie Anlegern dazu geraten, jetzt aggressiv zu kaufen. Er sieht ein Kurspotenzial von über 50 Prozent. Sollten Anleger hier jetzt dringend zugreifen und diese Kaufchance nutzen?

Die Aktie von Nike hat auf Sicht eines Jahres an der Börse um die 20 Prozent verloren und notiert weitab ihrer Höchstkurse. Der eigentlich als Qualitätsunternehmen bekannte Sportartikelhersteller verlor zuletzt besonders wegen seiner Absatzprobleme, da man sich im Zuge der Corona-Pandemie immer mehr aus dem klassischen Handel zurückgezogen hatte und auf Eigenvermarktung setzte.

Doch laut einer aktuellen Analysteneinschätzung kann sich dadurch für Anleger jetzt eine Kaufchance ergeben.

Diese Qualitätsaktie sollten Investoren jetzt aggressiv kaufen

Denn wie Experte Randal Konik von Jefferies schrieb, könnten sich die Probleme des Sportartikelherstellers bald in Luft auflösen. Er sagte: „CEO Hill geht die Produkt- und Vertriebsprobleme direkt an und positioniert die Marke so, dass sie wieder schneller wachsen kann als der Markt und so verlorene Marktanteile zurückgewinnt.“ Weiterhin verwies er darauf, dass die Margen sich in diesem Zusammenhang deutlich erholen dürften und bis 2027 auf dem Stand vor der Krise angekommen sein sollten.

Konik schrieb zudem: „Nach einigen Jahren voller Herausforderungen und selbstverschuldeter Wunden glauben wir, dass die neue Führung die Produktausrichtung verbessern und das Gleichgewicht zwischen [Direktvertrieb an den Verbraucher] und dem Großhandel wiederherstellen wird. Da die Aktien nahe einem Bewertungstiefpunkt liegen, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aggressiv Aktien zu kaufen, die gegenüber dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent bieten.“

Jetzt bei dieser Qualitätsaktie zuschlagen?

Geht es also nach Jeffries, dann lauert jetzt bei den Aktien von Nike massives Potenzial für Anleger. Der Konsens der Analysten ist hier etwas verhaltener und sieht im Schnitt eine Upside von 7,7 Prozent.

Pessimistisch angesichts der aktuellen Probleme ist dagegen BÖRSE ONLINE. Aktuell gibt es für die Aktie keine Kaufempfehlung.

Lesen Sie auch:

Letzte Chance: So sichern sich Sparer jetzt noch hohe Zinsen

Oder:

Gold im Höhenflug: Jetzt noch einsteigen? Analysten-Kursziel gibt klare Antwort