Sollten Anleger bei dieser Aktie schnell sein? Die berühmte Investorin Cathie Wood geht jedenfalls gerade auf Einkaufstour. Das Besondere: Es könnten Kurschancen von bis zu 500 Prozent winken.

Wenn sie bullisch bei einer Aktie zuschlägt, schauen Anleger ganz genau hin. Denn Investorin Cathie Wood (69) ist bekannt dafür, auf besonders chancenreiche Zukunftsaktien zu setzen. Das macht ihre Investitionen oft riskant, aber sie hat ein Händchen dafür, Wachstumspotenziale zu erkennen. Zwar musste sie auch schon herbe Verluste hinnehmen, doch ihr Team von ARK Invest gilt als Experte darin, vielversprechende Unternehmen zu identifizieren.

Ein Blick auf die aktuellen Käufe ihrer Investmentfirma zeigt: Sie setzt gerade massiv auf eine Biotech-Aktie mit bis zu 500 Prozent Kurschance!

500% Kurschance – diese Aktie kauft Cathie Wood gerade massiv

Eine aktuelle Einreichung zeigt, dass Cathie Wood am fünften Februar für den aktiv gemanagten ARK Innovation ETF fast 160.000 Aktien des Biotech-Unternehmens CRISPR Therapeutics gekauft hat. Bereits am 31. Januar schlug sie ebenfalls zu – und zwar noch stärker, mit fast 250.000 Aktien.

Das Besondere: Die Aktie ist im vergangenen Jahr um fast 40 Prozent gefallen. Doch auf lange Sicht sieht es anders aus – seit dem Börsengang 2016 liegt die Aktie immer noch über 200 Prozent im Plus. Zudem zählt CRISPR Therapeutics zu den zehn größten Positionen im ARK Innovation ETF. Doch was macht Wood gerade so bullisch für dieses Unternehmen?

Nobelpreis-Technologie: Warum die Aktie CRISPR Therapeutics so spannend ist

CRISPR Therapeutics wurde unter anderem von Emmanuelle Charpentier gegründet, die 2020 den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der bahnbrechenden CRISPR/Cas9-Technologie erhielt. Diese Genschere ermöglicht eine gezielte DNA-Bearbeitung und gilt als Revolution in der Biomedizin.

Das Unternehmen ist bereits über die reine Forschung hinaus: Mit Casgevy hat CRISPR Therapeutics ein erstes zugelassenes Produkt auf dem Markt. Das Medikament, das in Zusammenarbeit mit Vertex Pharmaceuticals entwickelt wurde, wird zur Behandlung von transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie und Sichelzellanämie eingesetzt. Es ist in den USA, Großbritannien und Bahrain zugelassen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere vielversprechende Projekte in der Pipeline.

Sollte man diese 500%-Aktie von Cathie Wood jetzt auch kaufen?

Vorab: Diese Aktie bleibt ein risikoreiches Investment, denn CRISPR Therapeutics ist noch nicht profitabel. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Umsatzrückgang von 97 Prozent erwartet, und der Gewinn je Aktie könnte von minus 1,94 US-Dollar im Vorjahr auf minus 4,96 US-Dollar sinken.

Allerdings ist die CRISPR-Technologie eine echte Revolution – eine Nobelpreis-Technologie mit einem bereits zugelassenen Medikament. Falls CRISPR Therapeutics es schafft, weitere Medikamente auf den Markt zu bringen, könnten der Aktie enorme Wachstumschancen bevorstehen. Laut Precedence Research könnte der weltweite Markt für CRISPR-Technologien bis 2034 jedes Jahr um 16,9 Prozent wachsen.

Zudem gibt es bereits Spekulationen unter Analysten, dass CRISPR Therapeutics 2025 ein Übernahmekandidat sein könnte. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81 US-Dollar, was einer Kurschance von über 90 Prozent entspricht. Besonders optimistisch ist Brookline Capital mit einem Kursziel von 268 US-Dollar – das wäre ein Aufwärtspotenzial von über 500 Prozent.

Cathie Wood setzt klar auf CRISPR Therapeutics und kauft die Aktie massiv. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass Biotech-Werte hochspekulativ sind. Wer an die Zukunft der Gen-Scheren-Technologie glaubt, könnte hier jedoch eine einmalige Chance sehen.

