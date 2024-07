Die Deutsche Bank-Aktie und die Munich Re-Aktie befinden sich beide in schönen Aufwärtstrends. Eine der Aktien zahlt sogar eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent und das Kurspotenzial reicht bis zu 31 Prozent. Auf welche deutsche Dividenden-Aktie sollten Anleger jetzt setzen?

Seit Jahresbeginn steht bei der Deutschen Bank-Aktie aktuell ein Plus von 23,3 Prozent zubuche. Zwischendurch war es sogar noch mehr. Und bei der Munich Re-Aktie sind es 23,9 Prozent. Beide Finanzkonzerne laufen also schön nach oben. Dabei gibt es eine Aktie, die jetzt eine deutlich höhere Dividendenrendite und deutlich mehr Kurspotenzial aufweist:

Deutsche Bank-Aktie mit 6,41 Prozent Dividendenrendite

Denn die Deutsche Bank-Aktie ist nach einigen Jahren Durststrecke durchaus wieder eine valide deutsche Dividenden-Aktie geworden. War die Dividende 2020 und 2021 noch ausgefallen, so steigerte Deutschlands größte Bank die Ausschüttungen in den Folgejahren von 20 Cent in 2022 bis auf 45 Cent in diesem Jahr. Für nächstes Jahr soll es sogar auf 68 Cent nach oben gehen, was eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent bedeuten würde.

Und das bei einem geringen KGV von 5,8. Kein Wunder, dass Anleger bei der Deutschen Bank-Aktie wieder vermehrt zugreifen. Auch BÖRSE ONLINE sieht noch reichlich Potenzial und setzt das Kursziel auf 20 Euro. Dies bedeutet noch rund 31 Prozent Kurschance.

Goldman Sachs geht sogar noch einen Schritt weiter und rät zum Kauf mit Kursziel von 21,50 Euro. Vor den Quartalszahlen am 24. Juli zeigt sich die US-Bank weiter positiv, auch wenn die Zahlen zum zweiten Quartal laut ihrer Aussage durch weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten leicht getrübt sein könnten.

Doch kann die Deutsche Bank damit das Dividenden-Duell gegen die Munich Re für sich entscheiden?

Munich Re: Dauerläufer und Dividenden-Aktie seit vielen Jahren

Schaut man nur auf die Höhe der Dividendenrendite und des Kurspotenzials, so müssten Anleger eher die Deutsche Bank aktuell favorisieren. An einem stabilen Portfolio und an einer Dividendenstrategie führt aber dennoch kein Weg an der Munich Re-Aktie vorbei. Das Papier ist einfach ein Dauerläufer und konnte ohne große Kurseinbrüche (Corona mal ausgenommen) seit 2012 um 400 Prozent zulegen. Große Sorgen mussten sich Anleger dabei nicht um die Aktie machen.

Mit einem KGV von 10,4 für 2025 und einer Dividendenrendite von 3,70 Prozent ist die Rückversicherung zudem günstig bewertet. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 520 Euro, was einem Potenzial von rund 12 Prozent entspricht.

Die Quartalszahlen der Munich Re sind für den 8. August geplant. Bis dahin dürfte es bei der Aktie ruhiger zugehen. Anleger achten darauf, dass der schöne Trend oberhalb der 50-Tage-Linie Bestand hat und kaufen sukzessive weiter zu.

Wer neu zu investierendes Geld hat, der sollte dies aktuell gleichmäßig auf die Deutsche Bank-Aktie und die Munich Re-Aktie verteilen. Eine ist für den kurzfristigen Erfolg da und die andere für ein langfristiges Halten.

