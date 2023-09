Seit nun mehr als 65 Jahren steigert dieser amerikanische Mischkonzern seine Dividenden um durchschnittlich neun Prozent auf Sicht von zehn Jahren. Doch nun könnte es für die Aktie ungemütlicher werden.



Bei dem Unternehmen handelt es sich um den amerikanischen Mischkonzern 3M. Eine aufregende Woche für 3M-Aktionäre neigt sich dem Ende. Auslöser der Aufregung waren Aussagen von Finanzboss Monish Patolawala, dass sich die mehr als 30 Milliarden Dollar schwere Abspaltung des ertragreichen Gesundheitsbereichs nicht wie in der Vergangenheit berichtet in diesem Jahr, sondern erst in der ersten Jahreshälfte 2024 erfolgen soll.



So reagierte die Aktie

Die Mitteilung kam bei Anlegern nicht gut an, die 3M-Aktie beendete den Handel am Mittwoch mit einem satten Minus von fünf Prozent. Laut Aussagen von Patolawala soll dem neuen Boss des Healthcare-Bereichs (Bryan Hanson) etwas mehr Zeit zur Einarbeitung gegeben werden.



Schwierige Situation

Die Situation bei 3M bleibt schwierig. Der Konzern dürfte sich die Frage stellen, ob es nicht doch besser ist, die Abspaltung zu unterlassen und dafür den hohen Cashflow der Gesundheitssparte im Konzern zu belassen. Sollte dies der Fall sein, dürfte die Erfolgsbilanz bei den Dividendenzahlungen enden. Ein weiterer Belastungsfaktor sind die noch nicht final geklärten Rechtsstreitigkeiten, obwohl es hier in der Vergangenheit schon positive Signale gab. Die Aktie ist äußerst spekulativ und das, obwohl der Anteilsschein scheinbar einen Boden um 93 Euro gefunden hat.