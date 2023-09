Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Meta: Die Glorreichhen 7 sind die mächtigsten Aktien der Welt. Nun zeigt die Wunder-Kennzahl PEG, welche Aktien weiter wachsen können und bei welchen die Luft schon raus sein könnte. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Meta, Amazon, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple und Tesla: Das zeigt das PEG über die Glorreichen 7

Bloomberg Glorreiche 7

In der obigen Tabelle sehen Sie, wie Bloomberg die PEG-Ration der Unternehmen einschätzt. Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial. Denn theoretisch könnten sich diese Aktien so stark steigern, bis sie ein PEG von 1,0 aufweisen. Das muss aber natürlich nicht immer passieren. Ein PEG von über 1,0 wie bei Alphabet (1,09), Microsoft (1,61), Apple (2,47) oder Tesla (3,57) für das Jahr 2024 muss deswegen nicht zwingend schlecht sein. Es zeigt aber, dass diese Unternehmen im Vergleich zum zukünftigen Wachstum schon etwas teurer sind. Dahingegen sind diese Aktien laut PEG jetzt noch einen kräftigen Kauf wert:

Diese Aktien der Glorreichen 7 sind noch günstig

Denn Meta (0,64), Amazon (0,65) und Nvidia (0,77) sind laut PEG noch günstig und laden zum Kauf ein. Obwohl das KGV bei Amazon mit 33,3 somit sogar teurer ist als die 19,7 von Alphabet, dürfte das zukünftige Wachstum von Amazon diese aktuelle Bewertung mehr als wett machen.

Derweil sieht die Meta-Aktie im Chart auch sehr gesund aus und befindet sich über allen wichtigen Gleitenden Durchschnitten. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Meta-Aktie mit einem Kursziel von 300 Euro, welches bald allerdings erreicht ist. Aufgrund der Kennzahl PEG könnte es für diese Aktie aber wohl auch noch weiter bergauf gehen.

Auch die Amazon-Aktie ist im Chart stark, befindet sich über 200-Tage-Linie und 50-Tage-Linie und korrigierte zuletzt maximal auf die 50-Tage-Linie. BÖRSE ONLINE rät bei der Amazon-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 175 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 90 Euro setzen.

Und selbst die Nvidia-Aktie soll laut PEG nach der Wahnsinnsrallye immer noch Potenzial nach oben haben. Zuletzt korrigierte Nvidia ab und zu auf die 50-Tage-Linie. Anleger behalten diesen Gleitenden Durchschnitt im Auge. Das Kursziel von BÖRSE ONLINE wurde bereits erreicht.

