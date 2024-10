Lange Zeit lief diese Aktie aus dem Bereich der Medizintechnik unter dem Radar, dabei konnte das Papier über die letzten Jahre deutlich zulegen und hat viel Potenzial, diese Erfolgsserie auszubauen. Ist aber jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?



Es sind Zahlen, die keinen Anleger kalt lassen. In den letzten zehn Jahren ist die Aktie von Intuitive Surgical insgesamt um 800 Prozent gestiegen. Der Hersteller von Geräten aus dem Bereich der Medizintechnik ist schon länger ein Geheimtipp an der Börse und lässt seine Erfolgsserie auch im Jahr 2024 nicht enden. Mit seinem robotergestützten Chirurgiesystem da Vinci überzeugte der Konzern auch bei den letzten Quartalszahlen.



Ist die Aktie von Intuitive Surgical zu bremsen?

Das dritte Geschäftsquartal verlief für Intuitive Surgical so erfolgreich wie schon einige zuvor. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf rund zwei Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie (EPS) schoss sogar um 26 Prozent nach oben und übertraf damit die Konsensschätzungen von Analysten.



Grund dafür sind vor allem die Operationsroboter der da Vinci-Reihe. Die hoch spezialisierten Geräte verbreiten sich immer mehr in Operationsräumen und sind so spezialisiert, dass Krankenhäuser die Systeme nicht einfach innerhalb eines Jahres wechseln und Intuitive so ein eigenes Ökosystem aufbaut, das konstante Erlöse garantiert. Und der nächste Umsatztreiber steht schon in den Startlöchern.

Das zukünftige Modell da Vinci 5 wurde in diesem Jahr in einer Art Testphase schon ausgeliefert, im kommenden Jahr folgt dann die reguläre Auslieferung. Der Verkaufspreis wird etwa 30 Prozent höher liegen als bei dem Vorgängermodell, der Nachfrage scheint das aber keinen Abbruch zu tun. In den ersten zwei Quartalen nach der Markteinführung wurden bereits 180 Systeme ausgeliefert. Das Vorgängermodell lag in den ersten zwölf Monaten nur bei 200 Einheiten.



Sollten Anleger bei Intuitive Surgical jetzt zuschlagen?

Das neue da Vinci-Modell könnte also ein echter Wachstumstreiber werden und die Installationsbasis des Produkts vergrößern. Dafür spricht ebenso, dass das neue System unter anderem eine Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Produkten bietet und so mehr Eingriffe möglich macht.

Das wird vielleicht nicht wieder für ein Aktien-Wachstum von 800 Prozent reichen, Intuitive Surgical dürfte aber auch in Zukunft ein Gewinner bleiben. Einen Einstieg jetzt sollten sich Anleger aber dennoch gut überlegen. Mit einem erwarteten KGV von um die 66 für das nächste Jahr ist der Titel alles andere als günstig. Das Warten auf einen Dip könnte sich daher lohnen.

