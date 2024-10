Mit diesem Meilenstein gehört der Halbleiterhersteller TSMC zu den absoluten Spitzen-Unternehmen auf der Welt. Ist die Tech-Aktie jetzt Pflichtprogramm für jedes Portfolio oder schon auf ihrem Zenit angelangt?



Mit seinen beeindruckenden Quartalsergebnissen aus der letzten Woche gelang dem Chip-Lieferanten Taiwan Semiconductor Manufacturing der Sprung in die Aktien-Elite. Zum ersten Mal konnte der Titel eine Marktkapitalisierung von über einer Billionen US-Dollar erreichen und schloss damit zumindest kurzzeitig zu Branchengrößen wie Apple oder Amazon auf. Der Erfolg und das positive Momentum kommen nicht von ungefähr.



TSMC-Aktie hat im Tech-Sektor einen Burggraben geschaffen

TSMC ist so etwas wie ein Tech-Pionier. Im Jahr 1987 erfand das Unternehmen mehr oder weniger das Foundry-Geschäftsmodell. Man baut also keine eigenen Chip-Designs, sondern fertig Chips anderer Unternehmen einfach nur an, aber das in großer Zahl. Mittlerweile ist das asiatische Unternehmen der größte Player in der Branche, der Marktanteil bei der Auftragsfertigung von Halbleiter-Chips wird auf etwa 60 Prozent geschätzt.

Zu den Kunden des Konzerns gehören eine Flut von weltbekannten Tech-Giganten wie AMD, Nvidia, Broadcom oder Apple, die sie auch im Tech-Giganten oder Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE finden. Das sind Vorteile, die sich von Wettbewerbern wie dem schwächelnden Intel nur schwer aufholen lassen, zumal der amerikanische Konkurrent erst 2021 im großen Stil wieder ins Foundry-Geschäft einstieg und mittlerweile auch ein Verkauf der Sparte zur Debatte steht. Wer auf TSMC setzt, wird also nicht viel Gegenwind in der Branche spüren. Im dritten Quartal sprangen die Erlöse ank der Smartphone-Geschäfte und Künstlicher Intelligenz (KI) um fast 40 Prozent an. Auch zum Ende des Jahres wird von dem Chip-Hersteller ein zweistelliges Wachstum angestrebt.



Ist TSMC für Anleger immer noch ein Schnäppchen?

Bei so viel Erfolg können sich Anleger natürlich fragen, ob ein Einstieg jetzt noch mit so großen Gewinnen verbunden ist. Mit einem KGV von um die 33 ist die Aktie für die wachstumsorientierte Tech-Branche aber günstig bewertet und könnte sich aufgrund der wachsenden Bedeutung von KI-Chips in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchaus verdoppeln, wenn die Wachstumsraten konstant bleiben.

Aufgrund der führenden Marktposition scheint das aber nicht unwahrscheinlich. Wer aber doch lieber gestreut investiert, findet die Aktie von TSMC auch im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen SIe auch: Mega-Rallye voraus? Darum könnte der Kurs der Rheinmetall-Aktie an diesem Tag explodieren



Oder: Bitcoin: Jetzt ist es also soweit