Eine Rezession im kommenden Jahr gilt für viele Brancheninsider inzwischen als sicher. Doch welche Aktien können sich halten und somit das Geld der Anleger sicher durch diese schwierige Zeit bringen? Von Johann Werther

Vor wenigen Tagen wurde in einer Umfrage unter Geschäftsführern des Conference Board bekannt, dass 98 Prozent aller CEOs in den kommenden 12 bis 18 Monaten eine Rezession erwarten. Dies veröffentlichte vor Kurzem der Nachrichtensender CNBC. Doch wie schützen sich Anleger vor dem massiven Wirtschaftsabschwung, welcher im neuen Jahr auf uns zukommt?

So schützen sich Anleger

Zunächst einmal heißt es Ruhe bewahren. Selbstverständlich kann ein Wirtschaftsabschwung Schwankungen im eigenen Portfolio auslösen, allerdings ist dies völlig normal. Anleger sollten sich deswegen zunächst die Frage stellen, ob sie mit Verlusten von 20 oder 30 Prozent im gesamten Portfolio leben können oder ob es noch einmal eine Umstrukturierung vor dem nächsten Abverkauf braucht.

Sollten Anleger mit den Schwankungen nicht umgehen können, dann empfehlen sich folgende zwei Assets als Absicherung:

Anleihen

Auch wenn Anleihen in der Vergangenheit immer wieder tot gesagt wurden, so könnten sie in einem solchen Umfeld mehr als nützlich sein. Sollte die Inflation, wie es die aktuellen Zahlen zeigen, unter Kontrolle gebracht worden sein, so haben wir den Zinspeak schon gesehen.

Damit dürften sich die Anleihen in einer Krise relativ stabil halten. Bei einem Wirtschaftsabschwung dürfte allerdings die Notenbank dazu gezwungen sein, wieder externe Indikatoren für eine Erholung der Wirtschaft zu schaffen. Hier liegt nichts näher als eine Zinssenkung.

Damit dürfte nicht nur die Börse jubeln, sondern auch der Preis der Anleihen steigen, welche noch zu einem höheren Kupon aufgenommen worden sind. Damit hätten Anleger die Chance auf Kursgewinne im kommenden Jahr. Auf welche Anleihen Sie setzen können und auf welche nicht, erfahren Sie hier.

Value-Aktien und Dividenden-Aktien

Aber es müssen nicht nur Zinspapiere sein. Wie die Geschichte und auch das letzte Jahr zeigte, tendieren Aktien mit einem hohen Value-Faktor dazu, in Krisen besser abzuschneiden als der Rest des Marktes.

Dementsprechend sollten Anleger darauf achten, wie solide sie wirklich im eigenen Portfolio aufgestellt sind und ob es nicht noch den einen oder anderen stabilen Wert benötigt, um Schwankungen zu reduzieren.

Besonders die Bereiche Basiskonsumgüter und Versorger dürften eine Rezession am unbeschadetsten überstehen und dürften mit einer Dividende Anlegern sogar noch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Welche europäischen Value-Aktien jetzt gut performen, erfahren Sie hier.

Und hier haben wir 5 Hochdividendenaktien für die Ewigkeit gesammelt.