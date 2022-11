Das US-Fondshaus Pzena nennt sieben europäische Qualitätsaktien, die ihre Umsätze vor allem außerhalb von Europa erzielen. Von Ralf Ferken

Kaufen, wenn andere pessimistisch sind

Value-Anleger investieren gern in ungeliebte Aktien, die die meisten Anleger links liegen lassen. So ist es auch beim Value-Fondshaus Pzena, das seinen Hauptsitz in New York hat.



Derzeit schauen die Pzena-Fondsmanager besonders interessiert nach Europa.

Ihre These: Sollte Europa einen langen und massiven Abschwung der Konjunktur vermeiden können, seien europäische Value-Aktien so günstig bewertet wie seit Langem nicht mehr.

Insgesamt sprechen die Pzena-Experten sogar von einer „übertrieben pessimistischen“ Einschätzung gegenüber europäischen Aktien.

Für die Pzena-Fondsmanager ist daher klar: Sie können jetzt europäische Qualitätsaktien kaufen, die günstig bewertet sind.

Pzena Bewertung europäischer Aktien: Günstig wie lange nicht

Die Pzena-Favoriten

Besonders attraktiv seien nun europäische Unternehmen, die ihre Umsätze zum Großteil außerhalb von Europa erzielen würden.



Zu dieser Liste gehören für Pzena der französische Reifenhersteller Michelin, der finnische Netzwerkhersteller Nokia, der französische Elektrogroßhändler Rexel, der britische Energieriese Shell sowie die britischen Banken HSBC Holdings, Standard Chartered sowie die Schweizer Bank UBS.

Allein Nokia und Shell erzielen demnach 70 Prozent ihrer Umsätze außerhalb von Europa.