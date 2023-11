Die großen Indizes könnten noch vor dem Jahresende neue Hochs markieren, denn ein massiver Short-Squeeze steht im Raum. Das sagen die Analysten der Citibank:

Die Märkte sind in den vergangenen Wochen sehr unerwartet angezogen, doch bald könnte es noch viel weiter nach oben gehen. Das hat nun die Citigroup in einer neuen Studie herausgearbeitet. Darum steht eine Mega-Rallye bei DAX, S&P500 etc. zum Jahresende bevor:

Steht bald die Mega-Rallye bei DAX, S&P500 & Co an?

Seit der Vermeldung der Inflationsrate und der Hoffnung der Märkte auf bald wieder sinkende Zinsen geht es mit Aktien wieder steil nach oben. Allerdings dürfte dies noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn laut Citi-Analysten sind viele Shortseller, die seit Juli erfolgreich auf den Abverkauf des Marktes gewettet haben, auf dem falschen Fuß erwischt worden.

„Das Tempo der Erholung war rasant und scheint viele Short-Inhaber unvorbereitet getroffen zu haben, sodass ein großer Teil der alten Short-Positionen Verluste erlitten hat“, hieß es in einer Studie der Bank.

Sollten den Shortseller nun also ihre Positionen einstampfen, ist ein starker Anstieg des Marktes die Folge – vielleicht sogar ein Short-Squeeze der restlichen Leerverkäufer. Ursächlich dafür: Um Short-Positionen zu schließen, müssen Aktien gekauft werden, was deren Preis wieder steigen lässt. Mit einer momentanen Shortquote von 6,5 Prozent liegt diese übrigens überdurchschnittlich hoch.

Darum könnten die Märkte außerdem bald massiv anziehen

Aber noch ein weiter Punkt spricht für steigende Kurse und das sind die institutionellen Investoren. Nachdem Fondsmanager & Co. 2023 oft in Cash oder Anleihen investiert waren, zwingt die Performance der großen Indizes die Geldverwalter in Aktien. Ursache: Fomo. Denn während die großen Indizes anziehen, können die professionellen Anleger nicht zurückbleiben, was wiederum Druck auf den Markt ausübt.

Es ist also durchaus möglich, dass die Märkte zum Jahresende nochmals deutlich nach oben laufen, auch weil die Saisonalität momentan sehr positiv für Aktien ist.

