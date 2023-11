Jeder ist auf der Suche nach Multibaggern, doch dass aus den bekannten Kandidaten etwas werden könnte, mindert deren Chancen, da viele Anleger schon gekauft haben. Diese drei Aktien hat allerdings niemand so richtig auf dem Zettel:

Eine Outperformance des Marktes mit einzelnen Aktien ist zwar schwer, doch viele Anleger schaffen es immer wieder. Dazu begeben Sie sich meist auf die Suche nach sogenannten Multibaggern, also Aktien, die das Potenzial haben sich zu vervielfachen.

Dabei lohnt es sich allerdings überwiegend wenig auf bekannte Kandidaten wie Palantir, Nvidia und Co. zu setzen, da diese Titel meist schon sehr gut gelaufen sind und ein Teil des Kursanstieges bereits von der Börse vorweggenommen worden ist.

Unbekannte Aktien, die bis 2030 zum Multibagger werden können

Wer aber auf eher unbekannte Kandidaten setzt, der hat wesentlich bessere Chancen in ein paar Jahren ein Vielfaches des ursprünglichen Positionswertes verdient zu haben, wenngleich natürlich bei so heißen Wetten auch das Risiko eines Kapitalverlustes besteht. Doch wer hier trotzdem spekulieren will, der kann sich diese Multibagger Aktien einmal genauer ansehen:

Leonardo (Marktkapitalisierung: 5,4 Milliarden US-Dollar / KGV: 29,8)

Erster Wert ist der italienische Rüstungshersteller Leonardo. Dieser hat seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine natürlich bereits massiv von den Ausweitungen der Verteidigungsausgaben profitiert.

Allerdings ist der Konzern auch prädestiniert für weiteres Wachstum, da man nicht nur an die Regierung des Heimatlandes, sondern auch beispielsweise an die USA und Deutschland Rüstungsgüter liefert. In einer wieder aufrüstenden Welt könnte Leonardo also einer der großen Profiteure sein.

Standard Lithium (Marktkapitalisierung: 5,4 Milliarden US-Dollar / KGV: 29,8)

Von einem anderen Megatrend profitiert Standard Lithium, nämlich von der E-Mobilität. Bereits jetzt gibt es aber schon massive Angebotsprobleme im Lithiumsektor, obwohl das “weiße Gold” bereits trotz niedriger Dichte von E-Autos massiv nachgefragt wird.

Folglich dürfte Standard Lithium in den kommenden Jahren eine große Nachfrage erfahren und ist ein idealer Kandidat für einen Multibagger.

Radware (Marktkapitalisierung: 657 Millionen US-Dollar / KGV: 36,5)

Mit steigenden Zahlen von Cyberangriffen hat allerdings auch die Aktie von Radware die Chance sich zu vervielfachen. Das Cyber-Securtiy-Unternehmen bieten Sicherheitslösungen sowohl im physischen Sinne als auch für Cloud und Rechenzentren.

Dementsprechend könnte sich der Markt in den kommenden Jahren weiter vergrößern, wenn mehr Kriminalität ins Netz verlegt wird, was die Umsätze des Unternehmens anzeigen lassen dürfte.

