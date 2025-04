Die Newsmax-Aktie war die Börsen-Erfolgsgeschichte der letzten Tage. Aber schon am Donnerstag bröckelt die Fassade. Darum ist das Papier nichts für viele Anleger.



Von 10 auf 265 US-Dollar in zehn Sekunden? Ganz so schnell war die Aktie des US-Kabelsenders Newsmax zwar nicht unterwegs, dennoch konnte das Papier in nur wenigen Handelstagen ein Plus von 2550 Prozent in der Spitze erreichen. Die Marktkapitalisierung erreichte zwischenzeitlich fast 30 Milliarden US-Dollar und machte das Unternehmen sogar wertvoller als Wettbewerber wie Warner Bros. Discovery und die Fox Corp..

Seit dem Wahlsieg Donald Trumps verzeichnet der rechtskonservative Sender laut „CNBC“ steigende Zuschauerzahlen und versucht sich mit seiner politischen Mitte-Rechts-Ausrichtung in einem noch relativ konkurrenzarmen Feld zu etablieren. Im Netz wird der Konzern dafür als „Amerikas Aktie“ gefeiert und Kleinanleger heizen den Hype weiter an. Damit erinnert Newsmax sehr deutlich an andere Meme-Aktien wie Gamestop, die in den letzten Jahren von einer Art Online-Kampagne „nach oben gekauft wurden“. Die Konsequenzen des Hypes spürt die Aktie aber schon jetzt.



Newsmax-Aktie stürzt schon wieder ab

Denn nach der sagenhaften Rallye an der New Yorker Börse verlor die Newsmax-Aktie jetzt wieder 70 Prozent an Wert. Das ist für die sogenannten Meme-Aktie kein ungewöhnlicher Vorgang, aber für Anleger ein weiteres Warnsignal, die Finger von der Aktie zu lassen. Die Gefahr für weitere Schwankungen ist bei der Aktie nämlich aus vielen Gründen weiter sehr hoch.



Wenige Newsmax-Aktien im Handel. Und wie lange hält der Trump-Hype?

Mit Schwankungen müssen Anleger bei der Newsmax-Aktie vor allem deswegen rechnen, weil die Anzahl der frei handelbaren Aktien sehr gering ist. Weniger als sechs Prozent stehen für den öffentlichen Handel zur Verfügung. So können schon kleine Kaufs- und Verkaufsschübe große Auswirkungen auf den Preis haben.

Zudem ist nicht klar, wie lange der Hype um Präsident Donald Trump noch anhält und Kleinanleger Lust auf das Spiel haben. Schon jetzt stößt die Politik des Republikaners auf immer mehr Gegenwind. Das dürfte auch Aktien schaden, die im Fahrwasser Trumps Gewinne einfuhren. Insgesamt bleibt die Newsmax-Aktie so ein wilder Mix, der aber garantiert nichts für eine langfristige Anlage ist.



Hinweis: Die Aktie von Newsmax wird derzeit nicht in Deutschland gehandelt. Ein Kauf über die amerikanische Börse kann mit Zusatzkosten verbunden sein.



