Eine neue Handelswoche kommt auf Anleger zu und viele wissen nicht, was sie von der Börse erwarten sollen. Allerdings könnte diese Woche sehr entscheidende Signale liefern, ob zu Crash und Abverkauf oder zu einer letzten Kaufchance für Anleger bei Aktien kommt.

Es ist sehr unruhig an den Märkten und das wilde Hin und Her der vergangenen Woche signalisierte vor allem eines: Unsicherheit. Doch müssen sich Anleger wirklich Sorgen machen? Und kommt bald der Abverkauf auf den einige Investoren seit über einem Jahr, dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges, warten? In dieser Woche könnte sich einiges entscheiden.

Das spricht für einen Abverkauf

Für einen Abverkauf sprechen bereits seit Monaten Makrodaten, der Krieg in der Ukraine und die neue Angst vor einer Bankenkrise. Auch einige Marktbeobachter warnen bereits vor einem Abverkauf, wie zum Beispiel die Bank of America.

Interessant dürfte auch der Leitzinsentscheid der FED am Mittwoch werden, der bei einer zu aggressiven Steigerung trotz der aktuellen Probleme ebenfalls einen Ausverkauf zur Folge haben könnte. Aktuell geht der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent davon aus, dass die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Steigert die Fed diese Erhöhung aber auf 0,5 Prozentpunkte und/oder signalisiert Jerome Powell größere Probleme hinsichtlich der Banken, so könnte es einen donnernden Abverkauf geben.

Das spricht für eine finale Kaufchance

Trotzdem ist nicht alles negativ und Anleger können die aktuellen Verwerfungen ebenso gut als Kaufchancen, vielleicht sogar als die letzte dieser Art, sehen. Dafür spricht zunächst, dass sowohl die SVB als auch die Credit Swiss staatlich gestützt wurden und man sich bemüht, Panik zu vermeiden.

Auch der Zinsentscheid der FED könnte in positiver Richtung dazu beitragen, wenn man sich beispielsweise für eine Aussetzung der Erhöhungen, auch aufgrund der zuletzt guten Inflationsergebnisse entscheidet. Selbst eine Erhöhung um nur 0,25 Prozentpunkte dürfte den Markt milde stimmen. Sollten die Zinsen womöglich gar nicht angehoben werden, so dürften Tech-Titel deutlich steigen und auch die Europa-Börsen könnten Richtung Allzeithochs ansteigen.

Es wird eine Woche des Vertrauens

Es ist also keineswegs klar, wie es diese Woche verlaufen wird und viele Faktoren werden das Geschehen an den Märkten beeinflussen. Sicher ist allerdings, dass in diesen fünf Handelstagen ein Faktor besonders wichtig wird, nämlich Vertrauen.

Je nachdem, wie viel Vertrauen Anleger in Institutionen, Banken und den Markt zeigen, desto eher wird dies eine ruhige oder sehr angespannte Woche.

