Wenn Sie heute US-Aktien wie Tesla, Apple oder Amazon handeln wollen, dann müssen Sie diese Infos hier wissen. Und auch morgen wird der US-Handel eingeschränkt sein.

In den USA ist Thanksgiving. An diesem wichtigen Feiertag für die Amerikaner, sind die Börsen am heutigen Donnerstag komplett geschlossen. Anleger können US-Aktien natürlich in Deutschland an den Börsen handeln, doch es wird sicherlich ein deutlich niedrigeres Volumen geben und daher zu mehr Kursausschlägen kommen.

Und auch am morgigen Freitag, dem Black-Friday, sind die Börsen in den USA nur bedingt geöffnet. Am 25. November öffnen die Börsen in New York um 15:30 Uhr deutscher Zeit wie gewohnt, schließen aber bereits um 19 Uhr und nicht wie gewohnt um 22 Uhr. Auch für morgen wird ein deutlich geringeres Handelsvolumen erwartet. Darauf sollten Anleger sich vorbereiten.