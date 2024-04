Bei dieser deutschen Aktie aus dem DAX geht es heute steil bergab. Was die Gründe für den 10-Prozent-Einsturz sind und ob man die Aktie jetzt aus dem Depot schmeißen sollte.

Denn das Medizintechnik-Unternehmen Sartorius büßt heute um mehr als 10 Prozent an der Börse ein. Der Grund: Das Unternehmen enttäuschte mal wieder bei den Quartalszahlen. Der ehemalige Highflyer setzt somit seine Talfahrt fort. Doch lohnt sich dann jetzt ein Einstieg oder sollte man die Aktie endgültig aus dem Depot verbannen?

DAX-Aktie Sartorius mit schlechten Quartalszahlen

"Demgegenüber zeigten Kunden vor allem in China und teilweise auch in Europa eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg bei der Vorstellung der Quartalszahlen von Sartorius. Insgesamt zeigten Händler an der Börse sich vom Zahlenwerk enttäuscht: Denn der Umsatz des Labor- und Pharmazulieferers fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent auf 819,6 Millionen Euro. Erwartet worden waren 859 Millionen Euro. Der bereinigte Nettogewinn sank um 40 Prozent auf 69,9 Millionen Euro. Erwartet worden waren 74,2 Millionen Euro.

Doch immerhin gingen die Aufträge um 8 Prozent auf 826,3 Millionen Euro nach oben und die Ebidta-Marge soll leicht von 28,3 Prozent auf rund 30 Prozent in diesem Jahr steigen. Insgesamt bekräftigte Sartorius trotz der eher schwachen Zahlen die Prognose für dieses Jahr. Anleger scheinen dem deutschen Konzern diese Prognose aber nicht abzunehmen und schicken die Sartorius-Aktie auf Talfahrt.

Doch ist das DAX-Papier dann jetzt ein Schnäppchen?

Sartorius-Aktie jetzt günstig kaufen?

Wie Anleger im Chart sehen, war die Sartorius-Aktie gerade dabei gewesen, sich einen kleinen Aufwärtstrend zu erarbeiten. Durch die schlechten Quartalszahlen und dem Abverkauf an der Börse fiel die Aktie nun aber unter die 200-Tage-Linie (grün). Im Chart stehen also alle Ampeln auf rot und Anleger sollten verkaufen.

Fundamental ist die Sartorius-Aktie aber immer noch mit einem KGV von 40,2 für 2025 und einer Dividendenrendite von 0,41 Prozent sehr teuer bewertet. Im aktuellen herausfordernden Börsenumfeld dürften Anleger sich ein Investment zwei mal überlegen. BÖRSE ONLINE rät aktuell lediglich zum Beobachten der Sartorius-Aktie. Schnäppchen-Jäger sollten also ganz besonders stark aufpassen. Es kann aktuell noch deutlich weiter nach unten gehen. Erst wenn ein Boden im Chart gefunden wird, dann könnte sich ein erneutes Investment bei der DAX-Aktie lohnen.

