Bald wird es ernst. In den nächsten Wochen gibt es die Dividenden bei der BASF-Aktie und der Allianz-Aktie. Doch sollten Anleger lieber die Monster-Ausschüttungen kassieren oder die Aktien vor der Hauptversammlung verkaufen?

BASF-Aktie mit überraschendem Aufwärtstrend und hoher Dividende

6,53 Prozent Dividendenrendite bietet die BASF-Aktie aktuell. Zwar bleibt die Dividenden je Aktie in Höhe von 3,40 Euro in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge konstant, dennoch können Anleger sich auf eine sehr schöne Rendite einstellen. Am Donnerstag, 25. April 2024 findet die diesjährige BASF-Hauptversammlung statt. An diesem Tag sollte man die BASF-Aktie im Portfolio haben, sofern man die Dividenden bekommen möchte. Am 26. April handelt die Aktie dann ex-Dividende. Anleger wundern sich dann also nicht, wenn der Kurs um 3,40 Euro nachgibt und deutlich im Minus ist. Ende April, allerspätestens Anfang Mai sollte die Dividende dann auf den Konten der Anleger eintreffen.

Doch lohnt sich die BASF-Aktie aktuell?

Ja. Denn das Papier befindet sich in einem schönen neuen Aufwärtstrend. Zwar korrigierte die Aktie zuletzt etwas, befindet sich aber immer noch über der 50-Tage-Linie (blau). Solange dies der Fall ist, können Anleger die BASF-Aktie kaufen. BÖRSE ONLINE empfiehlt BASF weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 58 Euro und einem Stopp bei 35 Euro. Mit einem KGV von 12,1 für 2025 sollte sich die Bewertung der Aktie auch weiter verbessern. Anleger verkaufen das Papier also nicht, sondern streichen lieber die Monster-Ausschüttung ein.

Doch wie sieht das bei der Allianz-Aktie aus?

Trotz hoher Dividendenrendite: Wie lange kann der Aufwärtstrend der Allianz-Aktie noch gutgehen?

Zuletzt hatte die Allianz-Aktie ordentlich korrigiert. Noch ist aber alles im Rahmen, weil das Papier wie zuletzt öfters, auf der 50-Tage-Linie Unterstützung gefunden hat. Sollte diese 50-Tage-Linie brechen, so ist ein Sturz auf die 200-Tage-Linie zu befürchten und dann könnten Anleger über einen Teilverkauf nachdenken, um später günstig einzusteigen.

Wem das zu stressig ist, der bleibt einfach investiert. BÖRSE ONLINE sieht nämlich mittelfristig Potenzial für die Allianz-Aktie bis 300 Euro. Mit einem KGV von 9,9 für 2025 und einer Dividendenrendite von 5,22 Prozent bekommen Anleger hier weiter einen guten Deal bei der Allianz.

Die Hauptversammlung der Allianz findet dieses Jahr am Mittwoch, 8. Mai 2024 statt. Wer die Dividende in Höhe von 13,80 Euro je Aktie (Vorjahr 11,40 Euro) erhalten möchte, der sollte die Versicherungs-Aktie an diesem Tag im Portfolio haben. Am 9. Mai ist dann der ex-Dividenden-Tag, kurze Zeit später sollte die Dividende auf den Konten der Aktionäre eintreffen.

Insgesamt ist kurzfristig etwas mehr Vorsicht bei der Allianz-Aktie geboten. Langfristig bleibt das Papier mit Monster-Ausschüttung aber eine der besten deutschen Dividenden-Aktien.

Und lesen Sie auch: In Aktien anlegen wie Dr. Jens Ehrhardt: Jetzt 500 Euro Neukundenbonus bei Solidvest sichern

oder: Diese Aktien sind zu günstig, um sie zu ignorieren: Experten empfehlen diese unterbewerteten Aktien