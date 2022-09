Sportartikelhersteller Adidas fällt wie ein Stein. Die Aktie markiert immer neue Tiefstände und steht nun so tief wie seit 2016 nicht. Doch was bedeutet das für die Aktie? Von Tobias Schorr

Immer wenn man glaubt es geht nicht mehr viel tiefer, rutscht es weiter runter. Aktuelles Beispiel Adidas: Der Aktienkurs des fränkischen Sportartikelherstellers notiert so tief, wie seit 52 Wochen nicht. Und charttechnisch sieht es aktuell nicht so aus, als ob der Boden schon gefunden ist. Taumeln die Börsen weiter, könnte es auch Adidas noch tiefer nach unten reißen. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen mittlerweile 45 Prozent an Wert verloren.

Die Franken senkten zuletzt die Ziele für das Gesamtjahr. Vor allem in China hat Adidas Probleme. Die Lockdowns dort, aber auch Boykottaufrufe in den sozialen Medien sorgen für Probleme. Der 2023 scheidende Vorstandschef Kasper Rorsted hat vor kurzem gesagt, dass sich das sehr profitable Geschäft in China wohl auch in der zweiten Jahreshälfte nicht erholen wird. Sollte es so schlecht bleiben oder noch düsterer werden, könnten die Ziele bis 2025 infrage stehen.