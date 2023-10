Diese Aktie mit 7,8 Prozent Dividendenrendite und einem KGV von 7,3 hat kürzlich enorm gute Zahlen vorgelegt. Doch sollten sich Anleger jetzt diese Schnäppchenaktie sichern?

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden und nach einiger Sanierung auf einem wirklich guten Wachstumskurs. Nun hat das attraktiv bewerte Geldhaus Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das sind die Ergebnisse:

Aktie liefert exzellente Zahlen

Die skandinavische Bank Nordea profitiert weiter von den hohen Zinsen. Der operative Gewinn legte im dritten Quartal um rund ein Drittel auf etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro zu, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldhaus am Donnerstag in Helsinki mitteilte. Hauptgrund für den Anstieg war der deutlich höhere Zinsüberschuss. Dieser kletterte um 36 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro nach oben. Die Bank übertraf damit die Erwartungen der Experten. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte zudem erwartungsgemäß das im Sommer erhöhte Ziel für die Eigenkapitalrendite. Diese soll im laufenden Jahr bei mehr als 15 Prozent liegen.

In den ersten neun Monaten lag die Eigenkapitalrendite bei 17,6 Prozent und damit fast fünf Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. 2023 soll dabei wegen des starken Zinsanstiegs ein Ausnahmejahr bleiben. 2025 rechnet Vang-Jensen wieder mit einer niedrigeren Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent. Auch diese Prognose wurde damit bestätigt. Bis dahin dürfte die Marge im Zinsgeschäft wieder etwas fallen, da die Banken bis dahin wahrscheinlich einen größeren Teil der höheren Einnahmen aus dem Kreditgeschäft für höhere Zinsen für Kundeneinlagen aufwenden müssen.

Aktie mit KGV 7,3 und 7,8 Prozent Dividendenrendite jetzt ein Kauf?

Dass allerdings die höheren Zinsen ein Sondereffekt für die Bank bleiben würde, war vom Markt so weit erwartet worden und tatsächlich hatte man sogar mit noch negativeren Aussichten gerechnet. Dementsprechend positiv sind nun die Ergebnisse und viele Anleger fragen sich, ob die Aktie mit KGV 7,3 und 7,8 Prozent Dividendenrendite jetzt ein Kauf ist.

Tatsächlich spricht von der reinen Bewertung her wenig gegen das Geldhaus und auch charttechnisch kann Nordea überzeugen. So läuft die Aktie aktuell an der 200-Tage-Linie entlang nach oben und wird im Zuge der guten Nachrichten vermutlich nachhaltig über den Widerstand bei 10,72 Euro steigen. Von dort aus könnte die Aktie vermutlich weiter Boden zum März-Hoch vor der Dividendenausschüttung gutmachen, vor allem dann wenn die EZB die Zinsen doch nicht so schnell senkt, wie es das Management erwartet.

