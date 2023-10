Die Ratingagentur Morningstar hat die 18 innovativsten Aktien für das Jahr 2023 identifiziert. Diese Titel haben es überraschenderweise in die Liste der Experten geschafft:

Im Rahmen der Reihe “Best Companies to Own 2023” hat die Ratingagentur Morningstar auch die 18 innovativsten Titel identifiziert, die Anleger im Jahr 2023 besitzen oder kaufen sollten.

Diese 18 innovativen Aktien sollten Anleger jetzt besitzen

Dabei ist Innovation eines der wichtigsten, aber auch ein unterschätztes Kriterium an den Märkten. Denn nur Unternehmen, die sich immer wieder neu erfinden, sind in der Lage dem ständigen Wettbewerb zu widerstehen und langfristig am Markt zu bleiben.

Aus diesem Grund sollten Anleger laut den Experten der Ratingagentur vor allem diese 18 hochinnovativen Aktien halten:

Agilent Technologies

Analog Devices

Ansys

Autodesk

Bristol-Myers Squibb

Broadcom

Cisco Systems

Gilead Sciences Inc

Intuit Inc

Johnson & Johnson

Keysight Technologies Inc

Merck & Co Inc

Microchip Technology Inc

Microsoft Corp

Texas Instruments Inc

Tradeweb Markets Inc

Tyler Technologies Inc

Waters Corp





Was genau empfiehlt Morningstar hier Anlegern?

Dabei fällt natürlich nicht zuletzt auf, dass es sich hierbei um viele Biotech und Pharma Titel besonders aus der Kategorie “Large Cap” handelt. Das ist vorrangig auf deren Übernahmepolitik zurückzuführen, denn durch den Kauf anderer Unternehmen konnte man immer wieder neue Medikamente auf den Markt bringen.

Aber auch der Technologiebereich ist in dieser Aufzählung mit Unternehmen wie Microsoft und Cisco stark vertreten. Auch in diesem Sektor ist Innovation für Unternehmen eine Pflichtdisziplin, um zu überleben, was beide Player seit mehreren Dekaden tun.

Zusammen mit Titeln aus einigen anderen Branchen bildet die Auswahl von Morningstar also eine gesunde Mischung aus Unternehmen, die sogar innovativ sein müssen, da sie ansonsten gleich die Konkurrenz im Nacken spüren würden. Ob dies das richtig für jeden Anleger ist, bleibt fraglich. In jedem Fall lohnt sich ein genauerer Blick auf einzelne Werte dieser Liste.

