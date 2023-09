Unternehmensprofil

Die Nordea Bank Abp ist eine Universalbank, die umfassende Services in rund 20 Länder anbietet, darunter in den vier nordischen Heimatmärkten. Gemessen an der Marktkapitalisierung gehört sie zu den Top 10 der Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa. Im Firmen- und Privatkunden- sowie im institutionellen Geschäft hat Nordea führende Positionen inne. Darüber hinaus ist die Gruppe in den nordischen Ländern die erste Adresse bei Vorsorgeprodukten. Mit rund 800 Filialen, Callcentern und sehr wettbewerbsstarken Online- und Mobilbanking-Plattformen verfügt Nordea über das größte Vertriebsnetz in der nordischen und der Ostsee-Region. Mit rund zehn Millionen Privatkunden und gut einer halben Million Firmenkunden stützt sich die Bank auf den in seinem regionalen Tätigkeitsbereich größten Kundenstamm.

Offizielle Webseite: www.nordea.com