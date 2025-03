Diese zwei Aktien haben in der Vergangenheit mit dreistelligen Kurssprüngen überzeugt. Und auch in Zukunft dürften die Titel fast jedes Portfolio stabilisieren und aufwerten. Also einmal kaufen und für immer halten?

Ja, jeder strebt an der Börse nach den großen Kursgewinnen – und das möglichst schnell. Wer aber Geduld hat und nicht nur auf kurzfristige Wachstumschancen wartet oder nicht jeden Tag in sein Depot schauen möchte, um die Rendite zu optimieren, für den gibt es auch einige Buy & Hold forever-Aktien, die Sie nachts ruhig schlafen lassen dürften.

Diese Aktien für die Ewigkeit zeichnen sich durch ihr langlebiges Geschäftsmodell aus, dass die Papiere in der Vergangenheit stützte und in Zukunft auch noch viele Jahre beflügeln könnte. Im besten Fall hat man gleich mehrere solcher Papiere aus unterschiedlichen Branchen im Portfolio. Zwei passende Kandidaten gibt es hier!



Amazon in zwei Geschäftsbereichen Spitzenklasse

In den letzten fünf Jahren konnte die Aktie von Amazon über 120 Prozent zulegen. Das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens fußt vor allem auf zwei Säulen, dem E-Commerce und dem Cloud Computing. Während der Versandriese im Bereich E-Commerce einen echten Burggraben entwickelt hat und seine Marktführerschaft weiter ausbaut, ist das Cloud-Geschäft mit Amazon Web Services der Wachstumstreiber des Konzerns.

Amazon investiert viel in Künstliche Intelligenz (KI) und konnte im letzten Jahr damit einen Umsatz von 115 Milliarden US-Dollar erzielen. Dabei steht der KI-Boom noch am Anfang. Den Dip, den in den USA neben Amazon gerade viele Tech-Unternehmen aufgrund geopolitischer Risiken erleben, können Anleger für ein langjähriges Investment zum Einstieg nutzen. Die Aktie von Amazon finden Sie außerdem mit weiteren Tech-Giganten im gleichnamigen Index von BÖRSE ONLINE.



Stehen Eli Lilly die besten Zeiten noch bevor?

Wer Interesse an vielversprechenden Aktien aus der Pharma-Branche hat, kommt dagegen an Eli Lilly fast nicht vorbei. Das Wertpapier konnte in den letzten fünf Jahren über 600 Prozent zulegen, wobei ein Großteil des Wachstums auf die Erfolge mit den hauseigenen Medikamenten zur Gewichtsreduktion und Behandlung von Patienten mit Diabetes zurückgeht. Vor allem der Markt mit Abnehm-Wirkstoffen, den Eli Lilly gerade unter anderem mit dem Medikament Zepbound bedient, soll in den nächsten Jahren laut Experten auf über hundert Milliarden US-Dollar anwachsen.

Eli Lilly ist aber weit mehr als ein Hype-Gewinner. Das Unternehmen vertreibt schon lange eine Vielzahl von Arzneimitteln aus den Bereichen der Neurowissenschaften bis hin zur Immunologie und zählt zu den absoluten Schwergewichten der Branche. Das unterscheidet das Papier fundamental von vielen Papieren aus der allgemein sehr volatilen Biotech-Branche. Anleger brauchen auch hier etwas Geduld, die kann sich aber mehr als auszahlen.

Weitere Dauerbrenner finden Sie übrigens im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Eli Lilly.