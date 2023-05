Sowohl bei Bayer als auch bei der Deutschen Telekom stehen in dieser Woche Quartalszahlen an. Doch sollte man die Deutsche Telekom-Aktie oder die Bayer-Aktie noch vor den Zahlen kaufen? Und was erwartet Anleger bei den Hochdividendenwerten in den kommenden Wochen und Monaten?

Sowohl die Deutsche Telekom, als auch der Pharmariese Bayer melden in dieser Woche Quartalsergebnisse, genauer gesagt am Donnerstag, dem 11. Mai. Doch was kann man hier von den beiden DAX-Konzernen erwarten und lohnt sich hier aktuell ein Kauf? Oder sollten Investoren noch abwarten?

Deutsche Telekom – Das erwartet Anleger

Nach eher enttäuschenden Zahlen der Tochter t-mobile US aus den USA wird von der Deutschen Telekom am Donnerstag wohl nicht mehr allzu viel erwartet. Dementsprechend könnte es sich hier für Anleger lohnen, eventuell eine Enttäuschung abzuwarten und die Aktie dann günstiger einzusammeln.

Wer aber trotzdem auf eine Überraschung hofft und gute Zahlen aus dem Deutschlandgeschäft erwartet, der bezahlt auch jetzt nicht allzu viel für die Aktie. Mit einem KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von 4,02 Prozent lohnt sich hier eigentlich jederzeit ein Einstieg.

Bayer – Machtspiel bei Quartalszahlen

Ganz anders dürfte es dagegen bei Bayer aussehen. Hier könnten die Quartalszahlen als wichtige und sehr entscheidende Wegweiser fungieren. Denn bereits hier könnten neue Entwicklungen über die künftige Konzernstruktur verkündet werden. Seit Längerem drängen aktivistische Investoren nämlich bereits auf eine Zerschlagung des Konzern, stießen bisher aber auf taube Ohren.

Aber auch wenn das nicht der Fall sein sollte, so dürften aktivistische Investoren bei schlechten Ergebnissen mehr Macht bekommen und eventuell sogar die Aufspaltungspläne rund um den DAX-Konzern weiter voranbringen. Denn schlechte Zahlen würden den Investoren natürlich Argumente gegenüber anderen Aktionären an die Hand geben.

Deutsche Telekom und Bayer vor Quartalszahlen kaufen?

Auch wenn das Kaufen vor Quartalszahlen oftmals keine gute Idee ist, so kann es also doch bei Bayer beispielsweise viel Sinn ergeben. Bei der Deutschen Telekom dagegen empfiehlt es sich aber zu warten, es sei denn es handelt sich um einen langfristigen Einstieg.

Kurzfristig dürften nämlich die noch zu vermeldenden Quartalsergebnisse das Momentum und die Richtung der Aktien beherrschen, während es langfristig weiterhin die positiven Geschäftsentwicklungen der beiden Unternehmen sein dürften. Dementsprechend können sich Anleger beide Titel nicht nur als kurzfristigen Trade, sondern auch als langfristige Anlage anschauen.

So liegt die aktuelle Emphelung für die Deutsche Telekom bei 26 Euro mit einem Stoppkurs bei 17 Euro und bei Bayer bei 80 Euro mit einem Stoppkurs bei 42 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Bayer.