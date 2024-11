Die Aktien der Pharmagiganten Novo Nordisk und Eli Lilly stehen schon seit Wochen unter Druck. Die Kurse fallen. Anlegern eröffnet sich dadurch aber eine vielversprechende Gelegenheit.



Wie tief fallen die Aktien der Pharmagiganten Novo Nordisk aus Dänemark und Eli Lilly aus den USA noch. Die einstigen Börsen-Überflieger, die dank ihrer jeweiligen Medikamente zur Gewichtsreduktion bis Mitte des Jahres noch enorme Kurssprünge verzeichnen konnten, befinden sich mittlerweile in einer Phase der Konsolidierung und geraten von unterschiedlichen Seiten immer weiter unter Druck.



Designierter US-Gesundheitsminister und Konkurrenz belasten Pharmagiganten-Aktien

Novo Nordisk macht momentan ein Wettbewerber aus dem eigenen Land Druck. Das dänische Unternehmen Gubra konnte starke Studiendaten zu einem eigenen Adipositas-Medikament GUBamy vorlegen. Schon seit einiger Zeit ist klar, dass Eli Lilly und Novo Nordisk verstärkt Konkurrenz im Bereich der Mittel zur Gewichtsreduktion bekommen werden, jetzt scheint das Feld der Wettbewerber langsam immer dichter zu werden.



Zudem rüttelte die von Donald Trump verkündete Ernennung von Robert F. Kennedy als künftiger US-Gesundheitsminister die Branche auf. Der einstige Demokrat machte in jüngster Vergangenheit als Impfskeptiker von sich reden und verstörte Beobachter mit einigen kruden medizinischen Aussagen. Für die Pharmaindustrie wird es so schwieriger, den künftigen Kurs der amerikanischen Politik zu antizipieren. Dennoch sollten sich Anleger von den negativen Nachrichten nicht aus der Ruhe bringen lassen.



Eli Lilly und Novo Nordisk bleiben langfristig in Pole Position

Denn Eli Lilly und Novo Nordisk stehen trotz der wachsenden Konkurrenz im Markt der Abnehmmittel natürlich nicht still und entwickeln selbst neue Wirkstoff-Kandidaten. Novo Nordisk forscht derzeit an dem Kandidaten CagriSema, in dem Analystenhäuser wie Goldman Sachs oder JPMorgan schon den nächsten Kurstreiber für die Aktie sehen. Die erzielte Gewichtsreduktion könnte den Angaben zufolge bei bis zu 28 Prozent liegen. Die bisherigen Wirkstoffe kommen im Vergleich nur auf bis zu 15 Prozent.

Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion soll zudem nach dem Jahr 2030 mehrere Hundert Milliarden US-Dollar schwer sein und dürfte Profite für mehrere Player bieten. Den Höhepunkt der Nachfrage dürften Eli Lilly und Novo Nordisk also erst noch erreichen. Der derzeitige Dip könnte für Anleger zur Mega-Chance werden. Die meisten Negativpunkte scheinen jetzt in den Kurs eingepreist und die Pharmagiganten befinden sich in einer stark überverkauften Gesamtsituation. An der Wall Street trauen die Analysten den Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk noch ein Upside zwischen 40 und 50 Prozent zu. Die AUssichten könnten trotz allem schlechter sein.



