Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Bayer. Kommt jetzt der Turnaround bei der Aktie oder sinkt das Unternehmen wieder in einen Dornröschenschlaf.

Wer in den vergangenen Jahren Geld auf einen Turnaround gesetzt hat, aber damit allenfalls dessen Wert gehalten hat, hatte möglicherweise Bayer-Aktien im Depot. Nach der Monsanto-Übernahme und den verschiedenen Skandalen war die Aktie stark in Ungnade des Marktes gefallen und hat sich nie wirklich davon erholt.

Auch die Integration des amerikanischen Düngemittelherstellers galt nicht gerade als Erfolg und wurden von vielen Experten angezweifelt. Doch nun soll alles sehr schnell ganz anders laufen.

Bayer auf neuem Kurs

Denn in den letzten Tagen gab es einige Änderungen, welche für den Konzern einen neuen Kurs bedeuten dürften. In den vergangenen Tagen stiegen bei der DAX-Aktie nämlich zwei aktivistische Investoren ein. Zuerst war es Jeff Ubben mit seinem Hedgefonds Inclusive Capital und zwei Tage später Bluebell Capital.

Beide fordern einige Änderungen im Konzern und machen mit den Stimmrechten Druck auf das Board. Aktivistische Investoren sind dafür bekannt, sich bei Unternehmen einzukaufen und diese dann mittels ihrer Abstimmungen auf einen neuen, meist richtigen Kurs zu zwingen.

Aufspaltung in Sicht

So forderten die Investoren vor allem eine Aufspaltung des Konzerns. Bayer, die Monsanto bisher nicht integrieren konnten, sollen wegen der hohen Prozessrisiken und dem geringen Nutzen der Akquisition diesen und andere Unternehmensteile verkaufen und an die Börse bringen.

Auch ein neuer CEO und ein anderes Management wurde von dem Pharmariesen gefordert. Zwar scheinen diese Schritte auf den ersten Blick sehr radikal, könnten aber tatsächlich nachhaltig positive Entwicklungen bringen.

Bayer-Aktie jetzt kaufen?

Und tatsächlich könnte sich jetzt auch ein Einstieg bei der Bayer-Aktie lohnen. Mit KGV 7,4 und einer Dividendenrendite von beinahe vier Prozent ist die Aktie ein Value-Schnäppchen, auch wenn es die beiden aktivistischen Investoren nicht gäbe.

Sollte es nun zu einer Aufspaltung kommen, so dürften hier immense Werte gehoben werden. Aber auch ein Wechsel des CEOs wäre zunächst einmal eine sehr positive Nachricht an den Kapitalmarkt, welcher sich auch in einer entsprechenden Rallye widerspiegeln könnte.



Übrigens: Aktuell checken wir alle 40 DAX-Aktien durch. Hier finden Sie unsere aktuelle Einschätzung zur BASF-Aktie.