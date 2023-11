In der Angst vor einer Rezession, den Folgen von Krieg, Inflation usw. wollen immer mehr Anleger auf den Verkaufsknopf drücken. Doch sind das vielleicht alles nur ausreden? Gab es jemals wirklich einen Grund zu verkaufen?

Während immer mehr institutionelle Anleger aber auch Privatkunden ihre Aktien auf den Markt werfen muss man sich fragen: Haben diese Investoren denn gar nichts gelernt? Denn tatsächlich haben Paniksituationen meist kurzfristig zu Abverkäufen geführt, diese waren allerdings langfristig nur ein statistisches Rauschen.

Alles nur Ausreden: Es gibt keinen Grund Aktien zu verkaufen

So zeigt etwa die folgende Grafik des S&P500, dass trotz Krieg, Rezession, Inflation und Co. die Börsen langfristig immer weiter gestiegen sind:

Standard and Poor's Der S&P500 seit 1957

Dementsprechend gibt es wenig logische Gründe zum Verkauf von Aktien, vor allem weil die meisten Anleger anschließend nicht in der Lage sind am Tiefpunkt einzusteigen und die jeweiligen günstigen Kurse zu nutzen.

Tatsächlich zeigen viele Performances von Fonds und Robo-Advisorn in der Corona-Krise ein erschreckendes Bild: so verkauften die Experten bei hoher Volatilität am Tief und stiegen erst anschließend am Hochpunkt wieder ein, was massive Verluste für Anleger mit sich brachte.

Darum sollten Anleger jetzt nicht verkaufen

Der Verkauf von Aktien, insofern man nicht auf das Geld angewiesen ist, ist also eine rein emotional getriebene Handlung, da viele Investoren eine Art von Zukunftsangst erfahren. Doch egal wie schlimm es scheinen mag, schon Sir John Templeton sagte: “Die vier gefährlichsten Worte an der Börse sind: Diesmal ist es anders.”

Denn grundsätzlich wird es, solange Menschen nach Wohlstand streben, auch ein Wachstum von Wirtschaft erfolgen, was langfristig auch die Börsenkurse nach oben treibt. Freilich mag das ein oder andere Unternehmen, welches man als Einzelaktie im Depot hat, nicht überleben, wer aber langfristig und breit gestreut investiert, der dürfte nur wenig Probleme damit haben.

Wenn Sie also weiter am langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind, gibt es keinen Grund in dieser Krise zu verkaufen.

