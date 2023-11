Im Zuge der schlechten Zahlen vom Kooperationspartner Pfizer waren die Aktien von BioNTech massiv nach unten geprügelt worden, doch jetzt gibt es wieder vergleichsweise guten Nachrichten. Kommt nun die Rallye?

Eigentlich waren die Nachrichten, die BioNTech im Zuge seiner Quartalszahlen meldete extrem negativ, doch trotzdem wurde das Papier an der Börse um zwei Prozent nach oben gehoben.

BioNTech-Aktie zieht nach diesen Nachrichten an

So senkte der Mainzer Biotechkonzern wegen des Nachfrageeinbruchs bei Coronaimpfstoffen seine Umsatzprognose für dieses Jahr und reduzierte erneut sein Forschungsbudget. Für 2023 erwartet BioNTech nun einen Umsatz mit Covid-Impfstoffen von rund vier (2022: 17,3) Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bislang rechneten die Mainzer mit rund fünf Milliarden. Die Senkung der Ziele hatte sich bereits abgezeichnet: Nachdem der US-Partner Pfizer im Oktober eine drastische Senkung seiner Umsatz- und Gewinnziele sowie milliardenschwere Abschreibungen bekanntgab, kündigte auch Biontech an, die Auswirkungen auf sein Geschäft zu prüfen.

Die Abschreibungen bei Pfizer belasten Biontech letztlich aber weniger als befürchtet, was auch der Grund für die Reaktion der Börse war.

BioNTech mit weiteren positiven Nachrichten

"Die gute Nachricht ist, dass die auf unserer Seite entstandenen Abwertungen bereits zu großen Teilen in unseren Finanzergebnissen im Geschäftsjahr 2022 sowie in geringerem Umfang in diesem Jahr enthalten waren", erklärte Finanzchef Jens Holstein.

Die Auswirkungen bezifferte das Unternehmen nun auf 500 Millionen Euro im dritten Quartal – Abschreibungen von bis zu 900 Millionen drohten zunächst. Analysten hatten einen Verlust erwartet, doch Biontech konnte so einen Nettogewinn von 160,6 Millionen Euro einfahren. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Plus von 1,78 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Der Umsatz brach auf gut 895 Millionen von 3,46 Milliarden Euro vor Jahresfrist ein.

Finanziell sieht sich Biontech gleichwohl weiter stark aufgestellt: "Rund 17 Milliarden Euro an Zahlungsmitteln und Wertpapierinvestitionen bieten strategische Flexibilität", unterstrich Holstein. Biontech habe seit Anfang des dritten Quartals weitere Fortschritte in seiner Medikamenten-Pipeline durch den Beginn mehrerer klinischer Studien in fortgeschrittenen Phasen der Entwicklung gemacht. Mindestens zehn laufende Zulassungsstudien sind bis Ende 2024 geplant.

Schießen diese Nachrichten die BioNTech-Aktie wieder über 100 Euro?

Bei BioNTech zeigt sich also: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und der Abverkauf der letzten Tage wirkt in der Retrospektive wieder etwas übertrieben.

Dementsprechend dürfte es nicht überraschen, wenn sich bei dem Papier in den kommenden Tagen eine Gegenbewegung formiert, nachdem die neue Bodenbildung bei der Aktie weiter vorangeschritten ist. Sogar ein Anstieg über die 50-Tage-Linie bei 100,20 Euro ist denkbar, da sich das Marktumfeld in den vergangenen Tagen ebenfalls positiver gezeigt hat.

Übrigens: Auch Börse Online ist optimistisch für den Titel und empfiehlt diesen zum Kauf.

Mehr zur Aktie von BioNTech erfahren Sie hier

Mit Material von Reuters

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.