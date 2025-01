Erst kam die Mega-Rallye und dann das böse Erwachen. Anleger, die auf Quanten-Aktien setzen, müssen sich wie in einem Fiebertraum vorkommen. Doch was sollte man jetzt bei D-Wave, Rigetti und IonQ machen?

Um 1.096 Prozent war die D-Wave-Aktie seit November gestiegen. Vor allem die Hoffnung auf die Quanten-Technologie, nachdem Alphabet den Willow-Chip vorgestellt hatte, katapultierten die Aktie stark nach oben. Doch plötzlich endete die Rallye und die D-Wave-Aktie stürzte innerhalb von zwei Handelstagen brutal um 56 Prozent ein. Was die Gründe dafür sind und welche Chancen sich jetzt geben:

Deswegen stürzten Quanten-Aktien ab

Es waren vor allem zwei Dinge, die fast zeitgleich geschahen: Zum Einen zeigte sich eine starke Inflations-Dynamik in den USA, die die bösen Vorahnungen, die Anleger seit der letzten Fed-Sitzung vor Weihnachten hatten, bestätigten: 2025 dürfte die Fed erstmal weiter auf die Bremse treten. Tech-Aktien, Kryptowährungen und eben auch Quanten-Aktien büßten daraufhin deutlich ein.

Zudem erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang am Mittwoch, Quanten-Technologie sei erst in 20 Jahren soweit, dass Unternehmen damit Geld verdienen könnten. Noch fehle es einfach an realen Anwendungszwecken. Zugegeben, der Nvidia-Chef könnte ein Eigen-Interesse daran haben, zukünftige Konkurrenten erstmal klein zu halten. Aber Recht hat er mindestens zum Teil: Die Euphorie nach der Willow-Meldung von Google war zu riesig. Und deswegen stürzten die Quanten-Aktien brutal ein und schickten Anleger in einen Alptraum.

Doch ergeben sich dadurch bei D-Wave, Rigetti und IonQ jetzt vielleicht Riesen-Chancen?

D-Wave, Rigetti, IonQ - Jetzt bei Aktien zuschlagen?

Mit die bekannteste Quanten-Aktie ist D-Wave Systems, welche bereits 1999 in Kanada gegründet wurden und einen der ersten Quanten-Computer bauten. Wie beschrieben gab es eine Riesen-Rallye bei D-Wave und jetzt einen starken Absturz. Allerdings erholte sich die Aktie vom Tiefpunkt bereits wieder um 30 Prozent. Anleger, die noch nicht dabei sind, könnten nun mit kleinen Tranchen vorsichtig eine kleine Position aufbauen. Aktuell bleibt die Lage sehr angespannt und hochriskant. Wer aber per Sparplan ein bisschen mit dabei sein möchte, für den könnte sich jetzt eine Chance ergeben.

Bei Rigetti Computing war der Anstieg mit plus 1.800 Prozent sogar noch explosiver - das schützte aber auch nicht vor einer 55 Prozent-Korrektur innerhalb von 48 Stunden. Dabei ist Rigetti Computing, ein Unternehmen aus Kalifornien, welches integrierten Quantenschaltkreisen für Quantencomputer entwickelt. Zudem entwickelt Rigetti auch eine Cloud-Plattform namens Forest, die es Programmierern ermöglicht, Quantenalgorithmen zu schreiben. Hier sind Experten allerdings noch vorsichtiger und Anleger sollten es auch tun. Wer investieren möchte, sollte das auch nur per Sparplan und mit kleinen Tranchen tun.

Zudem gibt es noch die IonQ-Aktie. IonQ ist ein Unternehmen für Quantencomputing-Hardware und -Software mit Sitz in College Park, Maryland. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines universellen Quantencomputers auf Basis gefangener Ionen sowie an Software zur Erstellung, Optimierung und Ausführung von Quantenschaltkreisen. Auch hier gilt das Gleiche wie bei Rigetti: Eher vorsichtig sein und nur mit spitzen Fingern anfassen, bis sich die Lage rund um Quanten-Aktien wieder verbessert hat.

