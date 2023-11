Seit den Tiefs im September hatte die Allianz wieder eine kräftige Aufwärtsbewegung hingelegt, doch nun könnte die Stimmung vielleicht bei vielen Aktionären durch diese Nachrichten verhagelt zu werden.

Mit Spannung wurden am Freitag die Quartalszahlen des großen deutschen Versicherers Allianz erwartet. Das sind die Ergebnisse, die der DAX-Konzern am Morgen mitteilte:

Allianz-Aktie: Stimmung verhagelt?

Schon die Zahlen des DAX-Konzern Münchener Rück im Erstversicherungsgeschäft hatten es angekündigt: Kostspielige Naturkatastrophen verderben der Allianz das Quartal. Der operative Gewinn sank im abgelaufenen Vierteljahr um 14,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote sei durch Naturkatastrophen in Höhe von 7,3 Prozentpunkten beeinflusst worden, das sei der höchste Wert seit einem Jahrzehnt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Vor allem in Bayern hatten Unwetter mit Sturm und Hagel im August schwere Schäden angerichtet, in vielen Ländern im Alpenraum kam es zu Überschwemmungen.

Allianz: Doch nicht so schlimm wie erwartet

Allerdings fällt der Gewinnrückgang damit nicht so stark aus, wie Analysten erwartet hatten: Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner sank um 29,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, während Analysten knapp zwei Milliarden Euro vorhergesagt hatten. Ein höheres Anlageergebnis habe die Zusatzkosten wegen der höheren Schäden teilweise ausgeglichen, erklärte die Allianz dazu.

Das Geschäftsvolumen stieg um 4,5 Prozent auf 36,5 Milliarden Euro. In der Schaden- und Unfallversicherung spielten dabei höhere Preise und Volumina eine Rolle, im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen kamen hohe Einmalbeiträge in den USA dazu. Für die ersten neun Monate meldete die Allianz Einnahmen von 122,1 Milliarden Euro, das sind 4,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Betriebsgewinn verbesserte sich in dem Zeitraum um 3,6 Prozent auf elf Milliarden Euro. Am Gewinnziel von 14,2 Milliarden Euro plus/minus eine Milliarde Euro für das laufende Jahr hält die Allianz fest.

Wie geht es mit der Allianz-Aktie weiter?

Grundsätzlich sind die Ergebnisse der Allianz damit also positiv und das, obwohl auf den ersten Blick ein Gewinnrückgang verzeichnet worden ist. Dies bedeutet auch unter dem Strich, dass es für die Aktie weiter nach oben gehen dürfte.

Ein wichtiger Punkt dabei dürfte die Marke des Jahreshochs bei 234 Euro sein. Sollte diese zeitnah überschritten werden können dürfte die Aufwärtsbewegung noch einige Luft nach oben haben und den optimistischen Analystenkurszielen von durchschnittlich 261 Euro gerecht werden.

Übrigens: Auch Börse Online ist optimistisch und empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 280 Euro zum Kauf.

Mehr zur Allianz-Aktie erfahren Sie hier

Mit Material von Reuters

Lesen Sie auch:

Der blaue Riese lohnt sich wieder: 12 Prozent Zinsen p.a. garantiert mit der Allianz

Oder:

Jetzt noch Rekordzinsen für Neu- und Bestandskunden beim Tagesgeld sichern