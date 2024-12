Ist die Allianz-Aktie diese beste Aktie Deutschlands? Was gestern und heute beim Versicherer bekannt wurde, dürfte Anleger entzücken und noch viel Kurspotenzial für die Aktie bedeuten. Warum die Allianz vor einer goldenen Zukunft steht.

Schon in diesem, Jahr lief es mit einem Plus von 23 Prozent sehr gut für die Allianz-Aktie. Und auch wenn aktuell die Gefahr eines doppelten Tops dräut, so dürfte die Allianz-Aktie aus diesen Gründen doch für einer goldenen Zukunft stehen:

Allianz-Aktie: Mehr Dividende und Aktienrückkäufe

Denn heute, am 10. Dezember, findet der Kapitalmarkttag der Allianz statt. Hier werden neue Ziele des Unternehmens präsentiert. Schon gestern Abend veröffentlichte die Allianz eine Nachricht, aus der eine neue Dividendenpolitik hervorgeht. So verkündete das Unternehmen, die Ausschüttungsquote solle weiterhin 60 Prozent des Jahresüberschusses bereinigt um "außergewöhnliche Elemente", betragen. Mindestens aber den Wert des Vorjahres erreichen. Außerdem schreibt die Allianz: "Darüber hinaus wird die Allianz in den Jahren 2025-2027 durchschnittlich mindestens 15 Prozent des (auf Anteilseigner entfallenden) Jahresüberschusses des Allianz Konzerns, wie oben definiert, zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, zum Beispiel über Aktienrückkäufe."

Damit dürfen sich Anleger weiter auf starke Dividenden und Aktienrückkäufe bei der Allianz-Aktie freuen. Schon jetzt liegt die Dividendenrendite bei starken 5,40 Prozent für nächstes Jahr.

Doch welche Punkte sprechen noch für eine goldene Zukunft bei der Allianz?

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich jetzt den besten und günstigsten Broker.

Allianz: Goldene Zukunft voraus?

Aktuell muss man kurzfristig ein bisschen warnen. Denn auf dem hohen Niveau von etwa 304 Euro hat die Allianz-Aktie ein doppeltes Top gebildet. Dies bedeutet, dass es zu einer Trendumkehr und damit zu einer Korrektur kommen könnte. Sollte der Kapitalmarkttag aber sehr gut ausfallen, könnte sich das Muster auch wieder auflösen.

Denn heute verkündet die Allianz: "Basierend auf diesen Hebeln führt die Allianz vier neue ehrgeizige Konzernfinanzziele für den Zeitraum 2024–2027 ein: Gewinn pro Aktie (CAGR) von 7–9 Prozent; Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent; Solvency II-Betriebskapitalgenerierung von 24–25 Prozentpunkten im Jahr 20273; kumulierter Netto-Geldtransfer von mehr als 27 Milliarden Euro in den Jahren 2025-2027." Damit dürfte die Allianz weiterhin sehr profitabel arbeiten und genug Geld haben, um es an die Aktionäre auszuschütten. Die aus den vergangenen Jahren gewohnte Kombination aus hohen Dividenden und zusätzlichen Kursgewinnen, dürfte die Allianz-Aktie damit weiterhin bieten.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät auch wegen der neuen Dividendenpolitik und den höheren Finanzzielen bei der Allianz-Aktie weiter zum Kauf und setzt das Kursziel auf 350 Euro.

Und lesen Sie passend dazu auch: Bis zu 13,1% Zinsen p.a. mit der Deutschen Bank: Aber kein Tagesgeld oder Festgeld

oder: Ungerechtigkeit für ETF-Anleger: Diese MSCI World ETFs sollten Sie meiden!