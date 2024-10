In der Schweiz finden Anleger sichere und ertragreiche Aktien. Welche Werte aktuell hohe Dividendenrenditen bieten und vom KGV her nicht allzu teuer sind.

Sichere Schweizer Aktien mit hohen Dividenden

Schweizer Aktien

Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass Schweizer-Aktien aktuell nicht sehr günstig sind, dass viele von ihnen aber eine sichere Performance und gute Dividenden aufweisen. So schaffte es etwa die Rückversicherung Swiss Re mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent auf Platz 1. Dabei stieg die Schweizer-Aktie seit Beginn des Jahres um 16,15 Prozent, und befindet sich dabei weiterhin in einem seit zwei Jahren andauernden Aufwärtstrend. Die Swiss Re-Aktie notiert dabei aktuell sowohl über der 50-Tage-Linie als auch der 200-Tage-Linie und bestätigt damit ihren Aufwärtstrend. Zudem ist der Wert aktuell mit einem KGV von 10 immer noch moderat bewertet. Anleger schlagen zu.

Doch wie sieht es bei den weiteren sicheren Schweizer Aktien aus?

Hohe Gewinne, moderate KGVs und hohe Dividendenrenditen

Gut gelaufen ist unter den eher günstigen Schweizer-Aktien in diesem Jahr auch Holcim. Mit einem Gewinn von 23,9 Prozent seit Jahresbeginn und einem KGV von noch 15,6 Prozent ist die Holcim-Aktie weiterhin gut bewertet. Der Baustoffkonzern aus dem Kanton Zug bietet zudem mit 3,34 Prozent eine attraktive Dividendenrendite. Zwar befindet sich die Aktie aktuell in einem Seitwärtstrend, doch solange das Papier über der 50-Tage-Linie verbleibt, können Anleger tranchenweise zukaufen.

Noch deutlich besser im Chart sieht dabei die Swiss Life-Aktie aus. Der Versicherer konnte bereits um 17,87 Prozent seit Jahresbeginn zulegen und bietet Anlegern mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent erkleckliche Ausschüttungen. Zudem ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,1 auf jeden Fall als günstig unter den Schweizer-Aktien einzustufen. Anleger können die Swiss Life-Aktie weiter zukaufen.

Anleger sehen also, dass es durchaus sichere Schweizer-Aktien mit guten Kursverläufen im Alpen-Tresor gibt. Zudem überzeugen viele Werte mit einer guten Bewertung und einer hohen Dividende.

Übrigens: Schweizer-Aktien sind in Deutschland weiterhin schwerer handelbar. Es geht mit höheren Kosten direkt über die Börse in Zürich oder über Broker wie etwa finanzen.net Zero, die den Handel günstig ermöglichen.

