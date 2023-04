Amazon ist das aktuell viertwertvollste Unternehmen der Welt. Doch welche Potenziale hat die Aktie noch nach oben? Und droht hier wie bei Alibaba eine Aufspaltung?

Amazon ist mit einer Marktkapitalisierung von 1,04 Billionen US-Dollar das viertgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Doch liegen bei der Aktie noch Potenziale? Und kann man sich noch lange an der Spitze halten.

Amazon: Das Unternehmen hat einige Probleme

Denn Amazon wird seit dem letzten Jahr von immer mehr Problemen geplagt. Das einstige Vorzeigeunternehmen ist in arge Schwierigkeiten geraten, spätestens nach der extremen Margenverschlechterung im E-Commerce-Geschäft direkt nach Corona.

Doch auch Wachstumstreiber wie die Cloud & Co. verlieren zusehends an Wachstum. Gleichzeitig investiert Amazon in andere Geschäftsbereiche wie HealthCare, wobei noch nicht wirklich klar ist, wo hier die komplette Strategie liegt.

Muss sich das viertwertvollste Unternehmen der Welt bald aufspalten?

Dementsprechend gehen schon seit Längerem Gerüchte herum, dass der Amazon-Konzern bald nicht mehr in seiner jetzigen Form bestehen könnte, sondern aufgespalten werden könnte.

Der große Konkurrent Alibaba aus China hat hierbei sogar ein Vorzeigebeispiel geliefert und Aktionäre, wie auch Regulatoren wären mit einem solchen Schritt mehr als zufrieden.

Lesen Sie dazu auch: Nach Alibaba-Aufspaltung: Was bedeutet das für die Aktien von Amazon, Alphabet und Meta?

Amazon-Aktie: Wo liegen die Potenziale?

Aber wo hat die Amazon-Aktie sowohl lang- als auch kurzfristige Potenziale, abgesehen von einer möglichen Aufspaltung? Kurzfristig könnten die Aktie vor allem positive Quartalszahlen treiben, diese werden am 26. April veröffentlicht. Und primär der Ausblick könnte die Amazon-Aktie wieder nachhaltiger über die Marke von 100 oder sogar 110 US-Dollar bringen und eine kleine Rallye auslösen.

Langfristig liegt das Potenzial dagegen definitiv in einer Erholung der Margen und einem wiedererstarkenden AWS-Wachstum, ohne dass das Unternehmen wahrscheinlich in Zukunft seine Stellung unter den Top-5 Aktien nach Marktkapitalisierung verlieren könnte.

Lesen Sie auch: Was passiert, wenn Warren Buffett Berkshire Hathaway verlässt? Kann sich die Aktie unter den wertvollsten der Welt halten?