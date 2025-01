Die Gewinnsaison ist in vollem Gange – bei welchen Aktien sollte man schon davor zuschlagen, um von Kursanstiegen zu profitieren? Ein Analyst verrät zwei bekannte Namen.

Es geht wieder los! Die Gewinnsaison startet in die vollen und die Unternehmen lassen sich nach und nach in die Karten blicken. Wie schlossen sie ihr viertes Quartal und damit auch das Gesamtjahr ab?

Aktien können auf ihre Quartalsergebnisse teilweise stark reagieren – und steigen entweder deutlich an, oder büßen entsprechend ein. Wüsste man nur schon davor, wie es sich entwickelt – man könnte eine Menge Geld verdienen.

Daher trifft es sich umso besser, dass ein Analyst von Cowen bereits vorab zwei bekannte KI-Aktien auserkoren hat, bei denen es sich lohnen könnte, schon jetzt einzusteigen.

Analyst rät: Kaufen Sie diese 2 KI-Aktien noch vor ihren Quartalszahlen

Laut einem neuen Bericht des Finanzportals „TipRanks“ empfiehlt der Analyst Joshua Buchalter von TD Cowen schon jetzt den Kauf der Nvidia- und AMD-Aktie. Damit zählen gleich zwei Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu seinen Top-Picks. Das ist insofern besonders spannend, da KI-Aktien bereits 2023 und 2024 enorm gehypt wurden und viele Anleger sich fragen, ob hier überhaupt noch Kurschancen zu holen sind.

Vor allem die Nvidia-Aktie wird immer wieder heiß diskutiert – immerhin konnte es der Tech-Gigant in letzter Zeit jedes Quartal immer wieder schaffen, die Erwartungen zu übertreffen – wird er diesen weiterhin gerecht werden können? Laut Buchalter: Ja. Denn Nvidia stellt mit seinen Chips sozusagen die Basis dafür bereit, damit eine Technologie wie KI überhaupt erst funktionieren kann. Und von diesem Markt dominiert das Unternehmen rund 80 Prozent. Besonders die neue Blackwell-Chipserie erfreut sich einer starken Nachfrage, doch auch bei der bestehenden Hopper-Serie läuft es weiterhin rund.

Nvidia bringt die Zahlen für das vierte Quartal voraussichtlich am 26. Februar. Analysten rechnen hier mit einem Gewinn je Aktie von im Schnitt 0,84 US-Dollar – ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Unsere Überprüfungen zeigen, dass die Blackwell-Rampe (zu diesem Zeitpunkt größtenteils B200, wobei GB200 im April/Juli) gut vorankommt, und wir beobachten, dass einige Lieferanten ihre Zuteilung von Hopper-basierten Plattformen auf Blackwell verlagern (was auf die Gesundheit der Rampe und der Nachfrage hindeutet).“, heißt es von dem Analysten laut TipRanks. „Da die Blackwell-Nachfrage immer noch deutlich über dem Angebot liegt und die Lieferkette noch nicht auf Blackwell Ultra umgestellt hat, gehen wir davon aus, dass die NVIDIA-Umsätze für F1H26 weitgehend auf Autopilot laufen“

Der Analyst steckt das Kursziel bei 175-US-Dollar. Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf, sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von sogar 177 US-Dollar eine Kurschance von knapp 30 Prozent.

Auch für diese KI-Aktie ist Analyst vor Zahlen super bullisch

Ebenso auf dem Radar des Cowen-Analysten: Nvidia-Konkurrent AMD. Zugegeben: Für die Aktie lief es zuletzt nicht ganz rund. Während die Konkurrenz stark stieg, liegt die AMD-Aktie auf Sicht von einem Jahr über 20 Prozent im Minus. Auch ist AMD deutlich kleiner als Nvidia und hat lange nicht so große Marktanteile. Allerdings: Der Markt für KI wird immer größer, sodass zukünftig mehr als genug Platz für alle da sein sollte. Und auch AMD verfügt wie Nvidia bereits über einen namenhaften Kundenstamm.

Der Analyst von Cowen sieht den Kursrückgang daher als Chance: „Die Aktie hat in den letzten drei Monaten unterdurchschnittlich abgeschnitten, da AMDs Fortschritt zwar stetig war, aber nicht unbedingt stufenweise wie bei seinen KI-Computer-Konkurrenten“, erklärte er laut TipRanks. „Unsere Überprüfungen deuten auf eine anhaltend positive Nachfrage nach MI300/325-Produkten bei AMDs Hauptkunden hin. Allerdings dämpfen eine saisonalere Server-CPU für allgemeine Zwecke und eine hartnäckige Schwäche im Embedded-Bereich (und eine typischerweise schwache Saisonalität im 1. Quartal 2025 im Client-Bereich) AMDs anhaltende Aktiengewinne teilweise (z. B. AMDs bedeutender Gewinn bei Enterprise-PCs mit Dell). Infolgedessen senken wir unsere über der Street liegenden Schätzungen leicht, behalten aber unsere Schätzung für KI-Beschleuniger von 5 Mrd. USD/10 Mrd. USD/15 Mrd. USD für 2024/2025/2026 bei“.

Analysten erwarten für das vierte Quartal, dessen Zahlen am vierten Februar erwartet werden, einen Gewinn je Aktie von 1,08 US-Dollar – es wäre ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Cowen steckt das Kursziel bei 150 US-Dollar. Der Durchschnitt der Analysten setzt es sogar bei 172 US-Dollar an und sieht damit ein Plus von über 40 Prozent.

