Unternehmensprofil

Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.

Offizielle Webseite: www.amd.com