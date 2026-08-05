AMD
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WKN 863186
ISIN US0079031078
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu AMD
dpa-AFX News zu AMD
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|86,25
|50,75
|34,64
|25,79
|22,68
|Nettogewinn (Mrd)
|26,05
|12,56
|4,34
|1,64
|0,85
|Gewinn/Aktie
|12,70
|5,71
|2,67
|1,01
|0,53
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|34,45
|63,93
|80,52
|119,59
|278,17
|KUV
|10,17
|15,82
|10,07
|7,60
|10,50
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.
Offizielle Webseite: https://www.amd.com