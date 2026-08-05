Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

AMD

%
H T
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börse -
Stand -
AMD Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu AMD

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu AMD

    dpa-AFX News zu AMD

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu AMD

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 86,25 50,75 34,64 25,79 22,68
    Nettogewinn (Mrd) 26,05 12,56 4,34 1,64 0,85
    Gewinn/Aktie 12,70 5,71 2,67 1,01 0,53
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 34,45 63,93 80,52 119,59 278,17
    KUV 10,17 15,82 10,07 7,60 10,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.

    Offizielle Webseite: https://www.amd.com

    Aktionärsverteilung