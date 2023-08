Trügt der Schein? Laut dem bekannten Autor Robert Kiyosaki befinden sich die USA kurz vor einer Bruchlandung. Mit diesen Vermögenswerten schützt er sich jetzt

Seit Anfang 2023 läuft es endlich wieder rund für den Aktienmarkt. Die großen Indizes befinden sich wieder deutlich im Plus und die Anleger gewinnen, auch bedingt durch den Boom von künstlicher Intelligenz, zunehmend Optimismus. Geht es nach dem bekannten Rich-Dad-Poort-Dad-Autor Robert Kiyosaki, gibt es allerdings allen anderen Grund als Freude. So offenbarte ein Bericht von „Benzinga“, dass der Finanzexperte derzeit vor einer echten Bruchlandung warnt.

Die Fed hat „Fantasiegras geraucht“ – Robert Kiyosaki warnt vor Crash

„WTF. Das WSJ behauptet, die Wirtschaft sei stark. Wissen sie nicht, dass der Aktienmarkt gestiegen ist, weil Biden die Schuldenobergrenze angehoben hat. Amerikas Schulden steigen... also steigen die Aktienmärkte. Dumme Nüsse. Amerika ist pleite. Ich bevorzuge immer noch Gold, Silber und Bitcoin“, twitterte der bekannte Autor kürzlich. Es scheint etwas dran zu sein. Denn laut Benzinga stufte die Rating-Agentur Fitch Ratings das langfristige Ausfallrating in den USA für Fremdwährungsemittenten von seinem höchsten AAA-Rating auf AA+ herab. Die Gründe lägen in einer „erwarteten Verschlechterung der Finanzlage in den nächsten drei Jahren“ sowie einer „hohen und wachsenden gesamtstaatlichen Schuldenlast“ und einer „Erosion der Regierungsführung“.

Für Kiyosaki die Bestätigung: „Der erste Schuh, der fallengelassen wird. Die Ratingagentur Fitch stuft die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herab. Bereiten Sie sich auf eine Bruchlandung vor“, schoss er auf Twitter nach. „Tut mir leid für die schlechten Nachrichten, aber ich warne seit über einem Jahr davor, dass die CEOs der Fed, des Finanzministeriums und großer Konzerne Fantasiegras rauchen.“

WTF. WSJ claims economy is strong. Don’t they know the stock market is up because Biden raised debt ceiling. Americas debt is going up…so stock market going up. Numb nuts. America is broke. Still prefer gold silver Bitcoin. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 31, 2023

Mit diesen Vermögenswerten schützt sich Kiyosaki vor dem Crash

Aber wie soll man sich laut Robert Kiyosaki aufstellen, wenn die Bruchlandung unmittelbar bevorsteht? „Ich bevorzuge immer noch Gold, Silber und Bitcoin“, twitterte Kiyosaki. Anfang des Jahres erklärte er in einem Interview laut Benzinga zudem, dass er dabei auf physische Goldbarren setzt. Außerdem ist Kiyosaki bekennender Bitcoin Fan und twitterte erst vergangenen Monat: „Bitcoin wird nächstes Jahr auf 120.000 US-Dollar steigen“. Das entspräche aktuell einer Kurschance von über 300 Prozent.

Innerhalb kurzer Zeit sind Kryptowährungen zu einer viel diskutierten Anlageform geworden. In dem hochvolatilen Markt waren es bisher allerdings eher die risikofreudigen Anleger, die in Bitcoin und Co investiert waren. Die weltweite Nutzung von Kryptowährungen hat laut UNCTAD während der Covid-19-Pandemie aber exponentiell zugenommen und die Anzahl der Kryptonutzer von aktuell rund 257 Millionen soll bis 2027 auf 350 Millionen ansteigen. Gleichzeitig investieren auch immer mehr Unternehmen in den Kryptobereich.

Grund genug für die Redaktion von BÖRSE ONLINE, jetzt ein entsprechendes Finanzprodukt für kryptointeressierte Anleger in ihre Indexwelt aufzunehmen. Im Best of Krypto Index befinden sich die 10 größten Krypto-Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung. Der Coin mit der größten Marktkapitalisierung ist mit 19 Prozent am höchsten gewichtet, die anderen Indexmitglieder sind mit jeweils 9 Prozent veranschlagt. Ein Rebalancing findet halbjährig statt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Vorstand der Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.