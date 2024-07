Der japanische Aktien-Index Nikkei225 hat einen neuen Rekord aufgestellt. Deswegen haben wir die japanische Aktien nach den besten durchsucht und Papiere gefunden, die bereits bis zu 222 Prozent in diesem Jahr zulegten und die immer noch Kurspotenzial aufweisen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Das sind aktuell die besten Japan-Aktien

Japan-Aktien

In der Auswertung sehen Anleger die besten Aktien aus dem Nikkei225 seit Jahresbeginn. So legte die Fujikura-Aktie etwa bereits um 222 Prozent zu. Das Kurspotenzial ist laut Analysten begrenzt, beziehungsweise ist es sogar schon leicht überschritten. Anleger lassen sich davon aber nicht irritieren, denn viele Analysten aktualisieren nicht so schnell ihre Kursziele, sodass sich dort auch noch ein paar alte drunter befinden dürften, die das Kursziel drücken.

Die Fujikura-Aktie zeigt somit seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance. Das Unternehmen stellt vor allem Elektrogeräte für die Energie-Branche und Telekommunikations-Systeme her und ist auf optische Fasern spezialisiert. Anleger schauen sich das Papier genau an. Wer investiert, sollte Einsätze gering halten.

Doch auch diese Japan-Aktien können sich lohnen:

Starke Japan-Aktien mit bis zu 27 Prozent Kurspotenzial

Doch es gibt laut den Analysten auch noch Japan-Aktien, die ein Kurspotenzial trotz eines sehr starken Wachstums aufweisen. Und zum Vergleich: Der Japan-Index Nikkei225 legte in Landeswährung um 25 Prozent zu seit Jahresbeginn.

Aber etwa die Hitachi-Aktie schaffte im selben Zeitraum sogar 90 Prozent Plus und hat jetzt noch ein Kurspotenzial von 15,27 Prozent. Hitachi kennt man auch in Europa für diverse Baumaschinen, Elektro-Geräte und Computer-Zubehör. Und wer sich den Chart anguckt: Nicht erschrecken. Hitachi führte einen Aktiensplit durch.

Ebenfalls spannend kann die Aktie von GS Yusa Corp sein. Denn das Papier legte seit Anfang des Jahres bereits um 60 Prozent zu und verspricht nun noch weitere 26,56 Prozent Kurspotenzial. GS Yusa stellt dabei vor allem Auto-Batterien her und verwandte Produkte.

Insgesamt gibt es also einige spannende Japan-Aktien. Wem Einzelwerte aber zu riskant sind, weil sie oft in Europa nicht so bekannt sind, der kann auch auf ETFs setzen. Etwa der Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C mit der WKN A2P7NT kostet lediglich 0,09 Prozent Gebühren pro Jahr. Der iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) mit der WKN A0YEDQ ist etwas teurer, tut seinen Dienst ansonsten auch.

