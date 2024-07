Kürzlich gab es einiges an Ungemach an den Märkten und viele Aktien haben eine Korrektur begonnen. Doch laut dem Analysten und Strategen Dan Ives von Wedbush Securities könnte bei einigen Werten jetzt eine “Goldende Kaufchance” für Anleger lauern. Zeit, bei diesen Aktien zuzuschlagen?

Viele Tech-Werte sind im Zuge der aktuellen Sektorrotation an den Märkten massiv unter Druck geraten. Insbesondere Highflyer wie Nvidia hat es deutlich nach unten gerissen, speziell da Anleger nach der massiven Aufwertung der Papiere seit Oktober 2023 Gewinne mitgenommen haben.

Doch anstatt jetzt ebenfalls zu verkaufen und dem Trend zu folgen, rät Wedbush Analyst Dan Ives Anlegern, die gefallenen Aktien aufzusammeln.

Analyst sieht jetzt eine “Goldene Kaufchance” für Anleger

So sprach der Experte in einer kürzlich veröffentlichen Studie angesichts der aktuellen Situation von einer “Goldenden Kaufchance”. Denn der aktuelle Abverkauf ist laut Ives im wesentlich durch die negativen Kommentare von Präsidentschaftskandidat Trump ausgelöst worden. Dieser hatte sich vorwiegend negativ zu den Beziehungen zu Taiwan und China, dem wichtigsten Land für die Produktion und dem wichtigsten für den Absatz außerhalb der USA, geäußert.

„Das alles ist ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen für die Trump-Kampagne und ein Warnschuss gegen XI/Peking“, schrieb Ives. „Wir glauben, dass der ‚Trump-Trade‘ die These der KI-Revolution und den Bullenmarkt im Technologiesektor nicht ruiniert und dass es sich bis zu einem gewissen Grad nur um Verhandlungen handelt, die ein langer und langwieriger Prozess sein werden.“

Dementsprechend sieht Ives die Story rund um Technologieaktien wie Nvidia & Co. weiterhin intakt und glaubt, der aktuelle Abverkauf sei eine Chance für Anleger jetzt günstiger bei den Zukunftswerten einzusteigen.

Sind diese Aktien jetzt wirklich attraktiv?

Doch während Ives mit seinen Thesen erneut zeigt, warum er an der WallStreet als Dauerbulle gilt, ist das Gros der Analysten aktuell aufseiten der Bären zu finden. So warnten in den vergangenen Wochen verstärkt Experten vor einer Fortsetzung des Abverkaufs bei Technologieaktien und der Fortsetzung der Sektorrotation.

