In der vergangenen Woche sind die breiten Aktienmärkte deutlich gefallen und insbesondere Highflyer wie Nvidia & Co. hat es zuletzt erwischt. Doch laut der Meinung der Investmentbank Goldman Sachs sollte dies Anleger nicht dazu bewegen, jetzt den Dip zu kaufen – im Gegenteil. Doch sollten sich Investoren jetzt von Aktien fernhalten?

Seit fast einer Woche geht es in den breiten Marktindizes konstant nach unten. Gründe dafür sind die Abverkäufe bei den Highflyer Aktien wie Nvidia, Broadcom & Co., die in den vergangenen Tagen deutlich Federn gelassen haben. Doch während einige Anleger jetzt bereits den Dip kaufen wollen, warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs davor, dies zu tun.

Goldman Sachs: Jetzt nicht den Dip bei Aktien kaufen

Konkret sagte Analyst und Stratege Scott Rubner, dass die Party bei Aktien mit dem 17. Juli diesen Jahres zu Ende gegangen sei. Denn nach 38 Allzeithochs im Jahr 2024 (dem zweithöchsten Wert aller Zeiten) sei das Potenzial nach oben für den Markt begrenzt.

Zudem führte Rubner ins Feld, dass die historisch niedrigen Handelsvolumen im August und das Verschwinden der Käuferseite in diesem Zeitraum zu einem Abverkauf führen könnten. Denn statistisch gesehen ist der August der Monat mit den meisten Gewinnmitnahmen im Jahr.

Dementsprechend bietet es sich laut dem Experten von Goldman Sachs aktuell nicht an, den Dip zu kaufen, weil es noch tiefer nach unten gehen dürfte. Doch ist das die richtige Entscheidung für Anleger?

Achtung vor Volatilität am Aktienmarkt

Tatsächlich kann es angesichts der aktuellen Volatilität, der politischen Unsicherheit im Hinblick auf neu gemischte Karten bei den US-Wahlen und die Saisonalität (August und September gelten als schwache Monate) in den kommenden Wochen etwas ungemütlich werden.

Folglich könnten Anleger günstiger gewordene Aktien vermutlich später noch etwas billiger einsammeln, wobei sichergestellt werden sollte, dass man den Kauf des Dips nicht gänzlich verpasst.

