Apple hat am 30. Januar neue Quartalszahlen vorgelegt – und zahlreiche Analysten reagierten prompt mit höheren Kurszielen. Ist das nun das Signal, um den Rücksetzer der Aktie für einen Einstieg zu nutzen?

Das neue Jahr begann für Apple holprig. Am 21. Januar belastete ein negativer Analystenbericht von Jefferies die Aktie. Das Papier verlor an einem einzigen Tag knapp drei Prozent und lag seit Jahresbeginn zeitweise rund neun Prozent im Minus.

Die Experten von Jefferies hatten Apple zuvor von „Halten“ auf „Verkaufen“ abgestuft. Sie äußerten Zweifel daran, ob das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen und Prognosen die Erwartungen des Marktes erfüllen kann. Besonders kritisch sahen sie die rückläufigen iPhone-Verkäufe – vor allem im wichtigen Markt China.

Doch nun hat Apple seine Zahlen vorgelegt. In Reaktion darauf hoben einige Analysten ihre Kursziele an. Was ist passiert? Und sollten Anleger den jüngsten Kursrücksetzer für einen Einstieg nutzen?

Apple legt Zahlen vor – jetzt bei der Aktie einsteigen?

Trotz eines Rückgangs im iPhone-Geschäft konnte Apple das wichtige Weihnachtsquartal mit einem Umsatzplus abschließen. Der Konzern erzielte einen Umsatzanstieg um vier Prozent auf 124,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Besonders starke Verkäufe bei Mac-Computern, iPads und im Dienstleistungsgeschäft glichen den Rückgang der iPhone-Erlöse aus. Der Quartalsgewinn stieg um sieben Prozent auf 36,3 Milliarden US-Dollar.

Dennoch verlor die Aktie im nachbörslichen US-Handel leicht. Ein möglicher Grund: Das iPhone-Geschäft blieb hinter den Erwartungen zurück. Besonders im wichtigen Markt China sank der Umsatz um elf Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Prognosen der Analysten. China ist nach den USA der zweitgrößte Markt für Apple – doch der Konzern steht dort zunehmend in Konkurrenz zu heimischen Herstellern wie Huawei. Insgesamt fielen die iPhone-Umsätze von 69,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 69,14 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 71 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Analysten erhöhen Kursziele für Apple-Aktie nach Zahlen – jetzt zuschlagen?

Trotz der durchwachsenen Zahlen reagierten viele Analysten optimistisch und hoben ihre Kursziele für die Apple-Aktie an:

Barclays hob das Kursziel von 183 US-Dollar auf 197 US-Dollar.

Goldman Sachs erhöhte das Kursziel von 280 auf 294 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Michael Ng lobte das starke operative Ergebnis, das die Erwartungen übertraf, und den besseren als befürchteten Ausblick auf das laufende Quartal.

Bank of America (BofA) hob ihr Kursziel von 253 auf 265 US-Dollar an und bestätigte ebenfalls die Einstufung „Buy“. Analyst Wamsi Mohan verwies darauf, dass schwache iPhone-Verkäufe durch ein starkes Servicegeschäft sowie gute Mac- und iPad-Verkäufe kompensiert wurden. Besonders die gestiegene Marge hält er für nachhaltig.

Ein potenzieller Umsatztreiber könnte die schrittweise Einführung von KI-Funktionen in iPhones sein. Diese wurden von Apple im Herbst vorgestellt, werden in Europa aber erst ab April für viele Nutzer verfügbar sein.

Die Apple-Aktie liegt seit Jahresbeginn vier Prozent im Minus. Dennoch hat der Konzern in diesem Quartal bewiesen, dass er sich zunehmend unabhängiger vom iPhone-Geschäft macht. Entscheidend wird nun sein, ob Apple es schafft, mit innovativen KI-Funktionen die iPhone-Umsätze langfristig wieder zu steigern. Kursziele wie das von Goldman Sachs lassen jedenfalls einen Spielraum von bis zu 25 Prozent nach oben.

Lesen Sie auch: Microsoft und Meta mit Zahlen nach DeepSeek – für eine Aktie sind Analysten plötzlich mega-bullisch