Diese Aktien haben nicht nur einen Track Rekord im Juli immer zu steigen, sondern Analysten sehen darüber hinaus noch bis zu 22 Prozent Kurspotenzial. Sollten Anleger jetzt bei diesen Titeln zuschlagen?

Nicht nur bei Märkten, sondern auch bei einzelnen Aktien gibt es eine Saisonalität. So gibt es einige Werte, die im Juli in der Vergangenheit immer gestiegen sind und die für Anleger aus diesem Grund kurzfristig interessant sein könnten.

Diese Aktien steigen im Juli immer

Konkret geht es dabei um diese acht Aktien, die nicht nur eine 100 Prozent Quote von positiven Returns im Juli haben, sondern gleichzeitig laut den Analysten bis zu 22 Prozent an Kurspotenzial bieten:

1. Mastercard Incorporated - Kurspotenzial laut Analysen: 17,92 Prozent

2. Abbott Laboratories - Kurspotenzial laut Analysen: 22,15 Prozent

3. Morgan Stanley - Kurspotenzial laut Analysen: 10,96 Prozent

4. Fiserv, Inc. - Kurspotenzial laut Analysen: 7,33 Prozent

5. Intercontinental Exchange, Inc. - Kurspotenzial laut Analysen: 8,86 Prozent

6. Voya Financial, Inc. - Kurspotenzial laut Analysen: 15,77 Prozent

7. Medical Properties Trust, Inc. - Kurspotenzial laut Analysen: 12,45 Prozent

8. NeoGenomics, Inc. - Kurspotenzial laut Analysen: 18,29 Prozent

Ein besonderer Blick lohnt sich dabei auf diese zwei Werte:

Diese Aktie steigt im Juli immer: Morgan Stanley

So befindet sich die Aktie von Morgan Stanley aktuell wegen der Trump-Rallye an den Märkten im Aufwind. Hintergrund: Nach dem gescheiterten Attentat gilt der Republikaner als gesicherter neuer Präsident angesichts der Umfragewerte.

Da Trump die Regulierung von Banken in den USA lockern will, dürften Geldhäuser wie Morgan Stanley profitieren, was mit der aktuellen Aufwärtsbewegung in den Kursen eingepreist wird.

Diese Aktie steigt im Juli immer: Medical Properties Trust

Ebenfalls spannend, wenngleich etwas spekulativer, ist die Aktie des Medical Properties Trust. Der REIT steckt in ernsthaften Problemen durch die Pleite eines seiner größten Mieter und die hohe Zinsbelastung.

Angesichts der Aussicht auf sinkende Kapitalkosten könnte bei dem Wert allerdings eine Erholung hinlegen. Zudem winken bei dem Titel aktuell 14 Prozent an Dividendenrendite.

