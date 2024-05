Wenn es nach den Experten an der Wall Street geht, dann könnten diese Aktien Sie schon in naher Zukunft reich machen - denn sie versprechen teilweise dreistellige Kurssprünge. Ganz ohne Risiko sind die Investments aber natürlich nicht.

Bei Prognosen zu dreistelligen Kurssprüngen ist an den Börsen immer Vorsicht geboten. Bei einer langfristigen Anlage in große Unternehmen kann es durchaus ohne viel Risiko passieren, dass man über fünf bis zehn Jahre so ein Upside mitnimmt, bei einer mittelfristigen Prognose handelt es sich aber meist um kleine und nicht selten hochspekulative Aktien, für die es auch steil nach unten gehen kann.

Dennoch wollen wir uns anschauen, welchen Aktien die Top-Analysten an der Wall Street solche Aufwärtspotenziale zutrauen. Denn auch kleinere Unternehmen können natürlich mit ihrem Geschäftsmodell langfristig überzeugen.

Jasper Therapeutics weiter im Rallyemodus?

Den Anfang macht mit Jasper Therapeutics ein Konzern aus dem Feld der Biotech-Unternehmen. Jasper entwickelt Stammzellen zur Behandlung chronischer Krankheiten wie Krebs. Seit Jahresanfang konnte das Papier schon über 200 Prozent zulegen, hat also schon unter Beweis gestellt, dass es in einem relativ kurzen Zeitraum dreistellig steigen kann.

Das Potenzial des Wertpapiers ist laut Analysten wie denen von TD Cowen aber noch lange nicht ausgeschöpft. An der Wall Street trauen die Experten der Aktie im Schnitt mittelfristig noch einen Kurssprung von etwa 224 Prozent zu.

Vir Biotechnology begeistert Analysten

Um die 118 Prozent Upside-Potenzial hat dagegen mit Vir Biotechnology ein anderes Biotech-Unternehmen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Behandlung von Infektionskrankheiten. In der Pipeline des Unternehmens befinden sich derzeit elf Wirkstoffe in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.

Gegen HIV hat Vir beispielsweise einen Wirkstoff zur Vorbeugung und einen zur Behandlung der Krankheit in der klinischen Testphase. Unter anderem die Analysten von Barclays raten bei der Aktien zum Kauf und legten sich auf ein Kursziel von 27 US-Dollar fest, was sogar einem Upside von fast 150 Prozent entsprechen würde. Zuletzt war der Wert erst wieder zweistellig gestiegen.

