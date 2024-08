Am letzten Donnerstag und Freitag schien durch die Aktie von Plug Power ein Kursruck nach oben zu gehen. Dennoch werden die Aussichten für den Wasserstoff-Spezialisten immer schlechter. Anleger sollten vorerst auf Abstand bleiben.

Es wirkte wie ein Hoffnungsschimmer für Anleger der Plug Power-Aktie, als am letzten Donnerstag das Wertpapier an der amerikanischen Börse um fast fünf Prozent in die Höhe schoss. Auch am Freitag stand zunächst ein Plus für den Wasserstoff-Spezialisten auf der Anzeigetafel. Dennoch haben sich die Aussichten für die Aktie nicht wirklich verbessert.

Analysten reduzieren Kursziele bei Plug Power

Nach seinen sehr ernüchternden Quartalszahlen hatten schon die Experten von Wells Fargo ihr Kursziel von vier auf drei US-Dollar nach unten korrigiert und zusätzlich die Schätzungen für die kommenden Jahre angepasst. Analyst Michael Blum schrieb in einer Studie: „Alle Schlüsselkennzahlen lagen unter dem Konsens und unseren Schätzungen, einschließlich Umsatz, Bruttomarge und EPS.“ Für 2024 und 2025 senkte Wells Fargo in der Folge die Ebitda-Schätzungen, unter anderem geringere Margen einzupreisen.

Auch die Schweizer Großbank UBS hatte zuletzt ihr Kursziel von 2,75 auf 2,50 US-Dollar angepasst. Das ist die zweite Senkung in relativ kurzer Zeit. Das Vertrauen der Experten scheint endgültig weg zu sein.

Anleger halten bei Plug Power Abstand

Auf Anleger dürfte das Chartbild des Unternehmens ebenfalls desaströs wirken. Bis zu einer wirklich nachhaltigen Erholung des Kurses sollten Interessierte Abstand von einem Investment bei Plug Power halten. Das Risiko ist einfach zu groß, die Aktie zu anfällig für starke Schwankungen.

