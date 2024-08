Diese vier Aktien wurden in einer kürzlich veröffentlichten Studie vom Analystenhaus Oppenheimer zum Kauf empfohlen. Doch nicht nur darum könnten sich hier Chancen bieten. Der Konsens der Experten an der WallStreet sieht zudem bis zu 92 Prozent an Kurspotenzial. Sollten Anleger jetzt hier zuschlagen?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie zu Sektorideen hat das Analystenhaus Oppenheimer auf die Chancen des HealthCare-Bereichs aufmerksam gemacht. Als besonders spannend erachteten die Experten dabei die Wachstumstitel aus dem Russell 1000.

Wie es in der Studie heißt, zeichnen sich in diesem Sektor bullische Trendmerkmale ab, die zusammen mit anstehenden Zinssenkungen in einer Rallye der Aktien münden könnten.

Laut Oppenheimer-Analysten sollten Anleger jetzt diese 4 Aktien kaufen

Angesichts dessen und mit Blick auf die Fundamentaldaten hat das Analystenhaus die folgenden vier HealthCare-Aktien mit einem Outperform-Rating eingestuft. Zusätzlich haben diese Papiere laut den Experten Top-Down- und Trend-Rückenwind.

Dementsprechend lohnt sich hier für Anleger ein genauerer Blick, besonders da der Konsens der Analysten hier ebenfalls positiv ist und bis zu 92 Prozent an Kurspotenzial sieht:

HCA Healthcare (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 7 Prozent)

Erster Wert ist der Krankenhausbetreiber HCA Healthcare, der seit 1968 in der USA Teile der medizinischen Versorgung sichert. Zuletzt verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 10,3 Prozent und Analysten sehen weitere sieben Prozent an Kurspotenzial.

Merit Medical Systems (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 12 Prozent)

Ähnlich stark gewachsen ist zuletzt Merit Medical Systems. Dabei handelt es sich um einen Medizintechnik-Konzern, der primär Einwegprodukte für die medizinische Anwendung herstellt. Analysten sehen im Schnitt hier zwölf Prozent an Kurspotenzial.

Neurocrine Biosciences (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 20 Prozent)

Ein sehr starkes Wachstum mit 26 Prozent beim Umsatz hat Neurocrine Biosciences in diesem Jahr verzeichnet. Aktiv ist der Pharmakonzern im Markt der neurobiologischen Erkrankungen, der in den kommenden Jahren noch deutlich größer werden dürfte. Experten sehen darum im Schnitt 20 Prozent Kurspotenzial für die Aktie.

Viking Therapeutics (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 92 Prozent)

Doch die mit Abstand höchste Upside vermuten die Experten bei Viking Therapeutics, einem Biotechnologiewert, der durch seine klinischen Erfolge im Bereich der Abnehmspritzen bald zum Konkurrenten von Eli Lilly und Novo Nordisk werden könnte. Im Durchschnitt sehen die Analysten 92 Prozent an Kurspotenzial.

