Wie würde André Kostolany sich in der jetzigen Börsenphase verhalten? Und welche Value-Aktien würde er kaufen? ACATIS-Stratege und Kostolany-Schüler Stefan Risse verrät, was die Börsenlegende jetzt machen würde.

Stefan Risse ist bei Hendrik Lebers ACATIS-Fondsgesellschaft der Kapitalmarktstratege. Zudem hat Stefan Risse tatsächlich bei André Kostolany das Börsenhandwerk gelernt. Im neuen Interview bei BÖRSE ONLINE wollten wir deswegen unter Anderem von Stefan Risse wissen, wie Kostolany sich jetzt verhalten würde:

So würde André Kostolany sich jetzt an der Börse verhalten

BÖRSE ONLINE: Herr Risse, Sie sind ja ein Schüler der Börsenlegende. Was würde denn André Kostolany in der jetzigen Börsenphase machen?

Stefan Risse: Herr Kostolany hielt auch den langfristigen Zins für sehr wichtig. Wenn man seine Bücher liest, dann sieht man, dass das Raum einnimmt. Und man muss ganz ehrlich sagen, da ist die Börse seit Anfang unseres neuen Jahrtausends schwieriger geworden. Die Korrelation zwischen dem Anleihemarkt und dem Aktienmarkt war bis in die 90er-Jahre relativ hoch. Das heißt, wenn die langfristigen Zinsen gefallen waren, dann stiegen die Aktien in einem Abstand von drei bis neun Monaten. Da konnten Sie wirklich sehr, sehr sicher draufsetzen. Kann man gut nachvollziehen. Und wenn die Anleihen fielen, also sprich der Zins stieg, dann konnte man absehen, dass irgendwann die Kurse fallen. Das hat sich aber aufgelöst Anfang der 2000er-Jahre. Also ich glaube, Kostolany wäre jetzt auch vorsichtig. Er ist allerdings am Ende seines Lebens genauso wie Warren Buffett, einer gewesen, der Anlegern eigentlich immer geraten hat, Timing nicht zu versuchen, denn das ist eine sehr, sehr hohe Kunst. Das kann auch ich nur sagen, nach 40 Jahren, man kriegt es nicht immer hin.

Diese Value-Aktien würde die Börsenlegende jetzt kaufen

BÖRSE ONLINE: Sie und auch André Kostolany setzen ja gerne auf Value-Aktie. Trotz der von Ihnen angesprochenen Gefahren an der Börse: Auf welche Aktien können Anleger jetzt setzen?

Stefan Risse: Ich kann ja nur Unternehmen nennen, die wir bei ACATIS in den Fonds haben. Da kann man gerne nachschauen und sich die Top Holdings angucken, weil ich mit Empfehlungen mich ein bisschen zurückhalten möchte. Ich habe aber zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht eher etwas Spannenderes: Ich würde nämlich tatsächlich in die zweite Reihe schauen. Auch da gibt es tolle Unternehmen mit tollen Geschäftsmodellen, mit wachsenden Gewinnen und auch im BÖRSE ONLINE haben sie ja immer wieder auch solche Titel drin. Ich würde in die zweite Reihe der Value-Aktien gucken. Es kommt irgendwann diese Anpassung: Denn der ETF-Markt verzehrt die Börse aktuell, weil er so volumenstark ist. Das ganze Geld geht in die großen Indizes, macht die großen Titel wahnsinnig teuer und die anderen werden links und rechts liegen gelassen. Aber irgendwann kommen die zu ihrem inneren Wert zurück, irgendwann laufen dann die Großen nicht und dann geht es auch mal raus aus ETFs. Und dann fließt das Geld auch mal wieder in den Russell 2000 ETF, also so eine Nebenwerte ETF. Denn ich glaube eben, selbst wenn wir eine Periode haben, die schwieriger wird, dann werden diejenigen, die in die zweite Reihe der. Value-Aktien gehen, die Gewinner sein. Auch wenn ein erster Schock auch diese Value-Aktien treffen dürfte.

