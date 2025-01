Laut der schweizer Investmentbank UBS ist diese Aktie mit KGV 8,9 und einer Dividendenrendite von 7,9 Prozent jetzt ein Top-Pick für Anleger. Lohnt es sich bei diesem Aktienfavoriten mit vermeintlich exzellenten Aussichten zuzuschlagen?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat UBS-Analyst Faham Baig einen neuen Top-Pick gekürt, nämlich British American Tobacco. Denn laut dem Experten hat das Unternehmen noch mehr zu bieten als eine günstige Bewertung mit KGV 8,9 und einer Dividendenrendite in Höhe von 7,9 Prozent.

Top-Pick mit 7,9% Dividendenrendite

Konkret schrieb der Marktbeobachter in seiner Studie, dass er von stark steigenden Umsätzen bei British American Tobacco durch Velo Nicotine Pouches (tabakfreie Nikotinbeutel) ausgeht. Weiterhin verwies er auf den stärkeren US-Dollar, der positive Effekte auf die Erträge haben dürfte. Dadurch soll das Unternehmen seine Ziele für 2025/26 erreichen, die vom Markt bisher noch eher kritisch gesehen werden. Dies dürfte dann zu einer Aufwertung der Aktie führen, so die These des Analysten.

Dementsprechend hob Baig sein Kursziel für die Aktie von 3000 Pence auf 3900 Pence an (Kurspotenzial von 30 Prozent) und steigerte sein Rating von “Neutral” auf “Kaufen”. Zudem nannte der UBS-Experte den Titel einen Top-Pick.

Auch für andere ein Top-Pick

Doch nicht nur Baig von der UBS ist optimistisch für British American Tobacco. Im Konsens raten die Marktbeobachter an der WallStreet zum Kauf und sehen immerhin ein Kurspotenzial von acht Prozent.

BÖRSE ONLINE ist sogar noch etwas positiver als die Mehrheit der Experten. Aktuell wird mit einem Kursziel von 40 Euro (14,5 Prozent Kurspotenzial) zum Kauf der Papiere geraten. Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick auf British American Tobacco lohnen.

