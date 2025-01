Die Märkte laufen aktuell zu neuen Allzeithochs, doch das könnte nicht lange anhalten. Womöglich steht der Börse ein Schock-Moment bevor, wovor einige Experten gerade warnen. Könnte es jetzt bald bei DAX, S&P500 & Co. krachen?

Die Unsicherheit rund um den Präsidenten Trump scheint an den Märkten überwunden zu sein, denn die Kurse laufen auf neue Allzeithochs zu bzw. haben diese schon erreicht. Dennoch warnen plötzlich einige Experten vor einem Schock-Moment an den Börsen, den Anleger aktuell nicht kommen sehen.

Wenn das passiert, dann könnte es bald krachen

Denn aufgrund von Donald Trumps politischen Plänen zur Ausweitung der Staatsverschuldung, Senkung der Steuern & Co. droht die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erneut über die Marke von fünf Prozent zu springen. Infolgedessen könnte sogar ein Anstieg in Richtung der 5,5 Prozent möglich sein, warnt BlackRock CEO Larry Fink, was sehr negative Auswirkungen für US-Unternehmen haben dürfte.

Auch Andrew Garthwaite, Chefstratege für globale Aktien bei UBS, warnte vor dieser Entwicklung und schrieb, dass er sich Sorgen um den Aktienmarkt und einen möglichen Schock aufgrund der Zinsentwicklung macht.

Denn die aktuelle Entwicklung an den Zinsmärkten hat es in dieser Form tatsächlich noch nie gegeben. Die Investmentbank J.P. Morgan schrieb dazu: „In den letzten sieben Zinssenkungszyklen der Federal Reserve seit den 1980er Jahren war die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen 100 Tage nach der ersten Zinssenkung in 100 Prozent der Fälle niedriger.“

Dies ist momentan nicht der Fall und könnte dazu führen, dass die Märkte eine böse Überraschung überleben, wenn die Zinsen nicht sinken und Kapitalkosten weiter hoch bleiben.

Märkte vor Schock-Moment?

Daher hat bereits Donald Trump ein Signal an die Notenbanken gesendet und gefordert, die Zinsen sofort zu senken. Eigentlich hatte Fed-Chef Jerome Powell Anleger im Dezember auf weniger Senkungen im Jahr 2025 eingestellt.

Allerdings ist dabei zu bedenken, dass die langfristigen Zinsen vom Markt und nicht von der Notenbank festgelegt werden. Dementsprechend ist ein Schock-Moment für die Märkte selbst bei weiter fallenden Zinsen nicht auszuschließen, da Investoren weiterhin hohe Zinsen von dem amerikanischen Staat fordern könnten.

