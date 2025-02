Trotz noch vor einigen Wochen stark gestiegener Kurse, ist aktuell die Angst an die Märkte zurückgekehrt. Doch wenn andere ängstlich sind, sollen schlaue Anleger laut Investmentlegende Warren Buffett gierig sein. Darum kann es sich jetzt für Anleger lohnen, einen Blick auf die Kaufchancen zu werfen, die sich aktuell am Markt bieten.

Aktuell ist die Schönwetterlage an den Märkten vorübergezogen. Durch deutliche Abverkäufe in einigen Indizes und die globale Unsicherheit ist der CNN Fear & Greed Index zurück in den Bereich der Angst gerutscht.

CNN CNN Fear & Greed Index

Diese Kaufchancen bieten sich jetzt für Anleger

Doch da Anleger laut Warren buffett dann gierig sein sollen, wenn andere ängstlich sind, kann es sich jetzt lohnen, mögliche Kaufchancen an den Märkten zu nutzen.

Kaufchance: Small Caps

Die erste Chance offenbart sich dabei bei Small Caps. Diese sind in der Vergangenheit ohnehin schlecht gelaufen und nun erneut unter Druck geraten. Glaubt man allerdings einigen Analysteneinschätzungen wie der des Analystenhauses Piper Sandler, dann könnten Nebenwerte bald ihr großes Comeback feiern.

Kaufchance: Kryptowährungen

Ebenfalls unter Druck geraten sind Kryptowährungen. Am Dienstag fiel der Bitcoin erstmals seit Wochen unter die Marke von 90.000 US-Dollar, während viele Altcoins noch schlechter performten. Doch da der Bullenzyklus beim Bitcoin mit Blick auf den historischen Zeitrahmen von zwölf bis 18 Monaten nach dem Halving noch nicht vorbei ist, könnte sich hier eine Kaufchance bieten.

Kaufchance: China-Aktien

Spannend könnten zudem Aktien aus China sein. Die günstig bewerteten Papiere zeigen erstmals nach einer jahrelangen Abwärtsbewegung wieder Kurssteigerungen und bieten laut Analysten noch massive Chancen für Anleger.

