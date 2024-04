Die Apple-Aktie ist auf den tiefsten Stand seit dem Oktober 2023 gefallen und bisher scheint keine Besserung der Situation für das ehemals wertvollste Unternehmen der Welt in Sicht. Geht der Abstieg von Apple immer weiter?

Apple ist an der Börse kürzlich auf ein 6-Monats-Tief gefallen und notiert jetzt bei 169,50 US-Dollar. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate heißt es damit bei der Aktie zudem: Außer Spesen nix gewesen. Doch was belastet den Titel jetzt so sehr?

Apple-Aktie auf 6-Monats-Tief

Grund für den Abstieg des Kurses sind die zurückgehenden Zahlen beim iPhone im Zusammenhang mit fehlender Fantasie für die Zukunft des Unternehmens. Seit dem Launch des eigenen Smartphones vor nun fast zwei Dekaden fehlt es an Innovationen in der Produktpalette von Apple, was von der Börse abgestraft wird.

Zuletzt belastete den Kurs eine Studie der Experten von Loop Capital. Diese erwarten, dass 2024 erstmals seit 2016 ein Rückgang sowohl bei den Gewinnen als auch den Umsätzen von Apple erfolgen wird. Bei der weiterhin hohen Bewertung des Unternehmens (KGV 26) sehen deshalb Loop Capital und einige andere Analysten weiteres Abwärtspotenzial.

Infolge dieser Einschätzungen und der Entwicklung der Apple-Aktie in den vergangenen Monaten hat das Unternehmen seine Stellung als Konzern mit der höchsten Marktkapitalisierung an Microsoft einbüßen müssen. Doch es stellt sich die Frage: Geht der Abstieg von Apple noch weiter?

In Apple und die anderen BigTech-Werte investieren?

Das geht jetzt mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

Geht der Abstieg der Apple-Aktie immer weiter?

Aktuell sieht es sowohl fundamental als auch charttechnisch nicht gut für Apple aus. Operativ droht ein Gewinnrückgang, der auf die Bewertung des Unternehmens drücken und Aktionäre in die Flucht schlagen könnte.

Charttechnisch zeigt sich ein kurzfristiger Abwärtstrend, der seinen Zeithorizont ausdehnen könnte, wenn die wichtigen Marken um 168 US-Dollar und das Oktober-Tief bei 166 US-Dollar nach unten durchbrochen werden.

Dementsprechend sieht es kurzfristig negativ für die Aktie von Apple aus. Anleger, die aber an einen Turnaround glauben, können den jetzigen Abverkauf für Nachkäufe nutzen. So sieht der Konsens der Analysten trotz einiger negativer Ratings 17,7 Prozent Kurspotenzial bis auf 200,18 US-Dollar. BÖRSE ONLINE ist ähnlich optimistisch.

TradingView Apple Chart 1 Jahr

Diesen Apple Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia: Welche der Magnificent Seven kann man jetzt noch kaufen?

Oder:

Apple-Aktie bricht ein: Jetzt verklagt die USA den iPhone-Hersteller

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.