Die Magnificent Seven gelten allgemein als extrem hoch bewertet und viel zu gut gelaufen. Doch welche der Titel kann man auf dem jetzigen Niveau vielleicht doch noch kaufen? Oder wo bietet sich vielleicht ein Verkauf an?

Die Magnificent Seven haben in den vergangenen Monaten die Märkte getragen, doch auch unter den großen Tech-Werten gibt es aktuell eine Separation. Während die Bewertung einiger Titel wie Tesla vom Markt nicht mehr akzeptiert wird, stürmen andere Titel wie Nvidia in enorm hohen Sphären von einem Rekord zum nächsten.

Welche der Magnificent Seven kann man jetzt noch kaufen?

Dementsprechend kann sich für Anleger jetzt ein genauerer Blick auf die einzelnen Titel lohnen, denn es stellt sich die Frage: Welche der Magnificent Seven kann man jetzt noch kaufen?

Magnificent Seven: Apple

Apple ist nicht mehr das größte Unternehmen der Welt und wurde zuletzt vom Markt abgestraft. Hintergrund: Es fehlt an Neuinnovationen im iPhone-Universum, was Anleger sorgenvoll für die Zukunft stimmt. Ob Anleger in einer solch schwierigen Phase kaufen wollen, ist fraglich, besonders da es momentan noch kein Licht am Ende des Tunnels gibt.

Magnificent Seven: Amazon

Wesentlich besser sind die Zukunftsaussichten bei Amazon. Das Unternehmen, das fest auf seinen beiden Standbeinen E-Commerce und Cloud steht, will weiter expandieren, wobei neue Sparten wie Healthcare ausgebaut werden sollen. Zumindest auf Basis der Bewertungen der Vergangenheit (Durchschnittliches KGV 81 auf fünf Jahre) ist Amazon mit einem KGV von 61 nicht Überhoch bewertet. Mutige Anleger können einen Nachkauf wagen.

Magnificent Seven: Alphabet

Wegen der Sorgen um die Regulierung und die aktuellen juristischen Risiken bei Alphabet ist die Aktie einer der am schwächsten gelaufenen Titel der Magnificent Seven. Anleger müssen sich hier entscheiden, ob sie bei dem Risiko von Wettbewerbsverboten oder einer Aufspaltung investieren wollen. Mit einem KGV von 22 ist die Aktie wegen genau dieser Problematiken für eine Magnificent Seven Aktie entsprechend günstig.

Auf alle Magnificent Seven setzen?

Magnificent Seven: Meta

Die Meta-Aktie steigt auf immer neue Höhen und das, obwohl das Unternehmen noch 2022 totgesagt wurde. Doch die Realität ist: Meta verdient massiv Geld und so viel wie nie zuvor. Letzteres kommt den Anlegern in Form von Aktienrückkäufen und zuletzt Dividenden zugute. Trotz dieser Entwicklung ist die Aktie mit KGV 24 nur leicht über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bewertet (KGV 22,3). Dementsprechend kann sich für Anleger ein Blick lohnen.

Magnificent Seven: Microsoft

Der KI-Highflyer Microsoft hat in den vergangenen zwölf Monaten seine Bewertung an der Börse massiv ausgebaut. Aktuell liegt das KGV bei 36, doch trotz dieses enormen hohen Bepreisung sehen die Analysten bei der Aktie noch zehn Prozent Kurspotenzial. Allerdings könnte es sich gerade bei dieser Aktie lohnen auf einen Rücksetzer zu warten, der ohnehin für eine weitere erfolgreiche Aufwärtsbewegung notwendig ist.

Magnificent Seven: Nvidia

Nvidia ist der Inbegriff von Outperformance in den vergangenen Jahren, doch Anleger fragen sich, wie lange das noch gut gehen kann. Sicher ist: über Jahre dürfte das Unternehmen seine Margen nicht in dieser Form aufrechterhalten können, doch trotzdem kann die Entwicklung kurzfristig noch mal an Rasanz zulegen. Deswegen ist die Aktie aktuell eher etwas für momentumgetriebene, kurzfristige Investoren.

Magnificent Seven: Tesla

Arg unter Druck geraten ist die Aktie von Tesla, die seit Jahresanfang um die 30 Prozent an Wert verloren hat. Schuld sind dabei besonders die operativen Zahlen des Konzerns, die zeigen, dass die große Wachstumsstory von Tesla eventuell vorbei sein könnte. In der Vergangenheit gab es allerdings häufiger derartige Events, infolge derer der Kurs durch die Zukunftsfantasien von Elon Musk wieder angetrieben wurde. Wer dementsprechend hier investieren will, muss auf eine neue Verheißung des CEOs hoffen.

