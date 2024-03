Die Aktie von Apple ist nach diesen unangenehmen Nachrichten deutlich eingeknickt. Warten jetzt große Probleme auf das Unternehmen? Und beschleunigt das den Niedergang des einstmals wertvollsten Unternehmens der Welt?

Viele Jahre lang war Apple an der Börse das Maß aller Dinge. Doch seit einiger Zeit häufen sich bei dem Konzern die Probleme. So fehlt es vorrangig an Produktinnovationen, denn Apple scheint sich auf dem Erfolg des iPhones seit Jahren auszuruhen. Nun droht allerdings in den USA großes Unheil:

Jetzt verklagt die USA Apple

Denn wie am Donnerstagabend bekannt geworden ist, verklagt das US-Justizministerium den BigTech-Konzern vor dem Wettbewerbsgericht. Vorgeworfen wird dem Unternehmen der Aufbau eines Smartphone-Monopols sowie der Verhinderung des freien Wettbewerbs bei den Softwarefunktionen.

Auch in Europa kommt es womöglich zu weiteren Problemen für Apple. Nachdem es Anfang März bereits eine Milliardenstrafe gegeben hatte, legte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag nah, dass es eine weitere Untersuchung der EU geben könnte. Ursache sind potenzielle Verstöße von Google und Apple gegen den Digital Markets Act. Im schlimmsten Fall winken hierdurch weitere Strafen und Einschränkungen.

Apple-Aktie bricht ein

Infolge dieser negativen Nachrichten sackte die Apple-Aktie am Donnerstag in der Spitze um fünf Prozent zusammen, konnte allerdings bis zum Handelsende das Minus auf 2,6 Prozent reduzieren.

Für Aktionäre bedeutet diese Meldung eine weitere Sorgenfalte auf der Stirn, denn dass Apple so hart ins Visier der Wettbewerbsbehörden gerät, war für viele nicht absehbar. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Apple-Aktie in diesem schwierigen Umfeld auf ein neues Jahrestief zusteuert. Das Chartbild trübt sich zunehmend ein.

